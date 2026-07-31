“No me gustaría que mis hijas...”: chico reality sorprende con brutal confesión personal

A través de su cuenta de Instagram, Álvaro Ballero publicó una sentida reflexión tras su participación en el reality de Mega, Volverías con tu ex? 2.

El chico reality tituló su publicación “Sí, la cagué”, donde abordó la experiencia que vivió durante el encierro en el programa y también reflexionó sobre el término de su matrimonio con Ludmila Ksenofontova.

Durante su mensaje, Ballero reconoció que no le gustó la imagen que mostró en el reality y aseguró que no quiere que sus hijas normalicen ese tipo de comportamientos.

“No me gustaría que mis hijas estuvieran con un hombre como yo, como el que mostré en el reality. Eso es una realidad”, afirmó.

“Tengo que ser un muy buen ejemplo de amor para mis hijas, para que ellas entiendan lo que es un amor positivo, lo que es un amor que construye, no que destruye. Porque ese amor que mostré en el reality destruye, y eso no está bien”, agregó.

Hace unas semanas, Álvaro Ballero había cuestionado a la producción del programa, acusando que las imágenes emitidas estaban manipuladas para perjudicarlo. Sin embargo, durante esta reflexión reconoció que estaba equivocado.

El exintegrante de Protagonistas de la Fama admitió que durante el encierro se intensificaron sus celos, su narcisismo y sus actitudes controladoras.

“Sé que me equivoqué, y me equivoqué y lo reconozco (…) Tampoco puedo culpar a la edición, y tengo que ser realista: yo me equivoqué”, sinceró.

Finalmente, aseguró que quiere convertirse en un mejor ejemplo para sus hijos.

“No solamente para mis hijos, que es lo más importante, para que ellos vean un ejemplo. No solamente como papá, porque quizás como papá soy muy buen papá y ustedes lo pudieron ver”, cerró.