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VIDEO. Puente colapsa tras crecida de estero en región del Ñuble y deja a 45 personas aisladas en Portezuelo

El aumento del caudal del Papana destruyó la estructura en el sector Los Planes, donde equipos de emergencia trabajan para asistir a los vecinos.

Martín Neut

Nicolás Medina

Puente colapsa tras crecida de estero en región del Ñuble y deja a 45 personas aisladas

Puente colapsa tras crecida de estero en región del Ñuble y deja a 45 personas aisladas

Los efectos de los sistemas frontales que han afectado a la zona centro-sur del país continúan generando daños en sectores rurales de la región de Ñuble.

En la comuna de Portezuelo, la fuerza del agua provocó el colapso del puente La Trinchera, dejando a cerca de 45 personas aisladas en el sector Los Planes.

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La estructura cedió producto del aumento del caudal del estero Papana, afluente del río Itata, cuyo flujo creció al punto de modificar parte del cauce en la zona. Registros del lugar muestran cómo el puente quedó completamente destruido tras ser arrastrado por la corriente.

Equipos de emergencia y funcionarios de Gobierno se trasladaron hasta el sector para evaluar los daños y levantar fichas de afectación para las familias perjudicadas.

La situación se suma a otros efectos del temporal en la comuna, como el caso de Roxana Cepeda, vecina de Los Planes, cuya vivienda resultó afectada por una remoción en masa durante el sistema frontal.

Las autoridades continúan monitoreando los puntos críticos de la región debido a las consecuencias provocadas por las intensas precipitaciones.

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