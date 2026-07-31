El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Este viernes, el abogado y exministro de Relaciones Exteriores, Ignacio Walker, conversó con ADN Hoy sobre los principales desafíos de la política exterior chilena, incluyendo el acercamiento con Venezuela, los aranceles aplicados por Estados Unidos y la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas.

También se refirió a la venta de los muebles de la antigua casa del expresidente Patricio Aylwin.

Sobre la posibilidad de restablecer vínculos diplomáticos con Venezuela, Walker valoró la hoja de ruta iniciada por el Gobierno y planteó que comenzar por el ámbito consular es una decisión razonable.

“La perspectiva de restablecer relaciones diplomáticas con Venezuela es muy importante. Partir por el tema consular pareciera ser lo lógico”, afirmó.

El excanciller defendió una política exterior pragmática y sostuvo que “el rol de la diplomacia no tiene sustituto”.

Aranceles y críticas de embajador de EE. UU. a ministros

Walker fue especialmente crítico de los aranceles de 12,5% aplicados por la administración de Donald Trump. “Esta medida de Estados Unidos no tiene ninguna justificación”, aseguró.

Además, recordó que ese país mantiene un superávit comercial con Chile y que sus productos ingresan con arancel cero debido al tratado vigente. “Es absurdo, inexplicable. Se suponía que había una cierta afinidad política e ideológica entre José Antonio Kast y Donald Trump. Entonces, con esos amigos uno no necesita enemigos”, agregó.

El exministro también cuestionó la actuación del embajador estadounidense Brandon Judd, quien criticó públicamente a integrantes del gabinete chileno. “No viene del mundo de la diplomacia y se ha notado desde que llegó a Chile”, señaló.

A su juicio, el representante norteamericano “no conoce los códigos de la diplomacia”, por lo que llamó a evitar declaraciones que compliquen aún más la relación bilateral.

Chances de Bachelet en la ONU

Respecto de Michelle Bachelet, Walker reconoció que la candidatura a la Secretaría General de la ONU enfrenta un escenario complejo tras quedar en una posición rezagada durante un sondeo preliminar.

Además, afirmó que la decisión del Gobierno chileno de retirar el patrocinio representa una dificultad: “Es muy difícil en el exterior entender cómo un Gobierno, aunque sea de un signo político distinto, le quita ese patrocinio a la candidata de su país”.

Pese a ello, destacó “la energía” y la convicción mostrada por la expresidenta para defender el multilateralismo y el derecho internacional.

Legado de Patricio Aylwin

Finalmente, Walker lamentó que no prosperara el proyecto para transformar la residencia de Patricio Aylwin en un espacio patrimonial. “Siento mucha pena por muchas de las cosas que ustedes describen”, expresó.

Sin embargo, recalcó que lo más importante es la vigencia de su legado. “Estamos en un país muy polarizado y fragmentado, donde la estatura de estadistas como Patricio Aylwin se echa de menos”, concluyó.