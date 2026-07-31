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Sistema frontal en Chile deja 435 personas aisladas, una herida y 730 viviendas con daños o bajo evaluación

El balance entre O’Higgins y Los Lagos registra seis alertas rojas, viviendas destruidas y cortes de conectividad por inundaciones, desbordes y remociones en masa.

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno / Miguel Angel Bustos

Este viernes, Senapred realizó un balance sobre el sistema frontal que afecta a la zona centro-sur de Chile, reportando 435 personas aisladas, 14 albergadas, siete damnificadas y una lesionada entre las regiones de O’Higgins y Los Lagos.

En materia habitacional, el monitoreo contabiliza tres viviendas destruidas, 11 con daño mayor, 452 con afectación menor y otras 264 todavía en evaluación.

En total, son 730 inmuebles dañados o pendientes de inspección, mientras continúan las emergencias asociadas a inundaciones, desbordes de ríos, anegamientos y remociones en masa.

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La Araucanía y Los Lagos concentran la mayor cantidad de aislados

La situación más compleja en materia de conectividad se registra en La Araucanía, con 120 personas aisladas. El reporte detalla que 108 personas, correspondientes a 27 familias, se encuentran aisladas en los sectores Pelehue e Isla Licán, en Teodoro Schmidt, debido a acumulaciones de agua y desbordes de esteros.

En la Región de Los Lagos, 315 personas permanecen aisladas: 288 en San Pablo y otras 27 en Osorno. Esta última comuna también registra dos damnificados y una vivienda destruida. En Los Ríos, en tanto, Valdivia presenta una persona lesionada, dos casas destruidas y 31 inmuebles bajo evaluación.

Ñuble registra tres damnificados y siete albergados, además de 30 personas evacuadas en Ránquil. En Biobío, Tomé concentra 451 viviendas con daño menor debido a problemas en fosas, mientras otras emergencias permanecen bajo evaluación en Lebu y Florida.

Actualmente se mantienen seis alertas rojas: una para toda la Región de Ñuble y otras por desbordes en Los Ángeles, Victoria, La Unión, San Pablo, además de Los Lagos y Valdivia.

Las autoridades continúan desplegadas para monitorear los caudales, restablecer la conectividad y evaluar los daños provocados por las precipitaciones.

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