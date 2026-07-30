3 de enero de 2026 / SANTIAGO Venezolanos en Chile, celebran la captura del dictador Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, en la Plaza Almagro en el centro de la capital. En la imagen, un hombre celebra con su bandera venezolana. FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE / AGENCIAUNO / Sebastian Beltran Gaete

Como consta en el documento oficial titulado Declaración conjunta de los gobiernos de Chile y la República Bolivariana de Venezuela, ambas naciones anunciaron este jueves el inicio de una “hoja de ruta para la normalización progresiva de sus relaciones bilaterales”.

En esta primera etapa del proceso de acercamiento, los gobiernos de acordaron la reactivación de las relaciones consulares. Esta medida fue definida por la Cancillería como un paso inicial hacia la reanudación plena de los vínculos.

El propósito central de esta determinación es asegurar la protección y la entrega de servicios consulares en favor de los connacionales que residen en ambos países.

Hay que recordar que en 2024, el entonces presidente venezolano, Nicolás Maduro, decidió romper las relaciones diplomáticas entre ambos países luego de que Gabriel Boric pidiera revisar las actas electorales que daban por perdedor a Edmundo González.

Lazos históricos y Derecho Internacional

La iniciativa conjunta, dada a conocer el 30 de julio desde Santiago, se sustenta en los históricos lazos de amistad y solidaridad latinoamericana que han unido a las dos naciones desde sus orígenes como repúblicas. De acuerdo al comunicado de prensa, estos elementos compartidos “inspiran sus esfuerzos conjuntos en favor del desarrollo y bienestar de nuestros pueblos y de nuestra región”.

Finalmente, tanto Chile como Venezuela ratificaron las condiciones bajo las cuales operará este nuevo trato diplomático. Ambas partes subrayaron que el avance de la normalización se fundamentará estrictamente en el diálogo constructivo, bajo los principios de respeto mutuo, de reciprocidad y con un absoluto apego a las normas establecidas por el Derecho Internacional.

El ministro de Relaciones Exteriores del gobierno Venezolano replicó el anuncio usando sus redes sociales.