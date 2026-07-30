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Michelle Bachelet se posiciona cuarta en los primeros sondeos innformales para liderar la ONU, según medio especializado

La proyección ubica a la costarricense Rebeca Grynspan en el primer lugar, seguida por Carolyn Rodrigues-Birkett y Rafael Grossi.

Javiera Rivera

Michelle Bachelet se posiciona cuarta en los primeros sondeos para liderar la ONU, según medio especializado

Michelle Bachelet se posiciona cuarta en los primeros sondeos para liderar la ONU, según medio especializado / RAUL BRAVO

La expresidenta Michelle Bachelet aparece en el cuarto lugar de los primeros sondeos preliminares para la elección del próximo secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), según una proyección publicada por el medio especializado estadounidense PassBlue.

De acuerdo con la estimación, la costarricense Rebeca Grynspan lidera las preferencias, seguida por Carolyn Rodrigues-Birkett, de Guyana, y el argentino Rafael Grossi. En tanto, Bachelet figura en la cuarta posición con seis votos de apoyo, cinco de rechazo y cuatro sin opinión.

Más atrás se ubican el expresidente de Senegal, Macky Sall; la excanciller de Ecuador, María Fernanda Espinosa; y el ugandés Olara Otunnu, quien oficializó recientemente su candidatura.

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Los resultados corresponden a los denominados “straw polls”, votaciones de prueba que realiza el Consejo de Seguridad para medir el respaldo de los aspirantes antes de la elección oficial del próximo secretario general.

Si bien estos sondeos son informales y de carácter reservado, suelen ser considerados un indicador de la viabilidad de las candidaturas y permiten anticipar el nivel de apoyo que reúne cada postulante dentro del máximo órgano de seguridad de la ONU.

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