“Servicios consulares, documentos y pasaportes”: Canciller aclara que “hoja de ruta” con Venezuela por ahora no involucra expulsiones

Los gobiernos de Chile y Venezuela hicieron pública una declaración conjunta este jueves para formalizar el inicio de una hoja de ruta destinada a la normalización progresiva de sus vínculos bilaterales.

Esta primera etapa del proceso contempla la reactivación de las relaciones consulares con el fin prioritario de garantizar la asistencia, la protección y la realización de trámites para los connacionales de ambos países hermanos.

El canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, detalló en exclusiva a Radio ADN los alcances prácticos de esta medida, enfatizando que la iniciativa responde a una necesidad humanitaria que beneficiará a cerca de 700.000 venezolanos que viven hoy en Chile y a aproximadamente 25.000 chilenos residentes en Venezuela.

Aunque la avanzada viaja en las próximas horas, el canciller admitió que la designación del representante oficial chileno en la zona aún está en proceso de evaluación: “Es una noticia fresquísima esta noche”.

Un trabajo de meses y el descarte de temas judiciales o externos

La autoridad detalló que el camino incluyó citas en la CELAC, intercambios de notas a nivel de subsecretarios y una última llamada de coordinación la noche previa al anuncio. Asimismo, destacó que la ayuda humanitaria entregada por Chile debido a la tragedia del terremoto en Venezuela “también nos ayudó a construir confianzas”.

El canciller explicó que una vez que se resuelvan las complejidades prácticas de conectividad y se configuren los sistemas computacionales requeridos para cumplir con los estándares de seguridad informática, las oficinas quedarán habilitadas para tramitar la emisión de pasaportes, cédulas de identidad y ofrecer asistencia y protección consular directa a los ciudadanos.

No obstante, aclaró de manera tajante que materias complejas como los temas judiciales pendientes o los procesos de expulsiones no estarán contemplados dentro de esta cartera de servicios, ya que continúan bajo un carril institucional completamente independiente.

Sistemas de seguridad informática y avanzada técnica en el terreno

Respecto a la operatividad del acuerdo en el corto plazo, el ministro informó que la primera gran acción técnica comenzará de inmediato: “Nosotros estamos enviando este fin de semana al director general de asuntos consulares, justamente a Caracas, para que trabaje en esto. Tenemos una ubicación en Caracas Y otra en Puerto Ordaz”.

A pesar de los detalles pendientes, el jefe de la diplomacia chilena valoró el término de la distancia diplomática entre Santiago y Caracas: “Hubo una anomalía, este periodo de dos años en que estuvimos desconectados, pero ahora nos hemos vuelto a conectar y espero que sea para todo el futuro”.