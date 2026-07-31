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“Estamos en un caso crítico”: la alerta de pescadores por el banco de machas tras las lluvias en Coquimbo

Subpesca inició un catastro para determinar el impacto de las lluvias en los bancos naturales tras el ingreso de sedimentos y residuos al mar.

Ruth Cárcamo

Fotos: Agencia UNO

Fotos: Agencia UNO

La Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) activó un catastro para determinar el impacto que dejaron las intensas lluvias en los bancos naturales de machas de la bahía de Coquimbo.

La medida forma parte del diagnóstico que el organismo desarrolla en las regiones de Atacama y Coquimbo tras el sistema frontal, con el objetivo de evaluar las afectaciones al sector pesquero y coordinar medidas de apoyo.

Preocupación por el banco de machas

La decisión surge en medio de la preocupación de pescadores artesanales y buzos mariscadores de Caleta San Pedro, quienes denunciaron que el banco de machas de Punta de Teatinos podría haber sufrido graves daños debido al material arrastrado por las lluvias, según consignó el medio regional Mi Radio.

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De acuerdo con los trabajadores, el mar recibió grandes cantidades de barro, piedras, troncos, basura e incluso animales muertos, situación que habría afectado el fondo marino donde se desarrolla este recurso.

Los dirigentes aseguraron que llevan casi tres semanas sin poder retomar sus labores de extracción y que, en cambio, han debido concentrarse en limpiar la playa y el borde costero. “Ya estamos en un caso crítico”, advirtieron.

Subpesca inició monitoreo técnico

Frente a este escenario, Subpesca informó que realizará evaluaciones específicas para determinar el estado del banco natural de machas de Peñuelas, además de inspecciones en otros sectores como Huentelauquén, Guayacán y Tongoy.

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Agencia UNO / Pablo Ovalle Isasmendi

El subsecretario de Pesca y Acuicultura, Osvaldo Urrutia, explicó a Emol que “nuestro objetivo es contar con un diagnóstico riguroso que permita determinar cuál es su magnitud y qué medidas corresponde adoptar”.

“Esperamos contar con un diagnóstico general durante los próximos días”, agregó.

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