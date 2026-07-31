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Nueva polola de Álvaro Ballero sacó las garras y frenó feo rumor de su romance: “Me parece importante decirlo”

“Entiendo que pueda existir interés, curiosidad, especialmente cuando se trata de personas conocidas”, lanzó.

Sebastián Escares

Nueva polola de Álvaro Ballero sacó las garras y frenó feo rumor de su romance: “Me parece importante decirlo”

Esta semana, Álvaro Ballero sorprendió al mundo de la farándula tras dar a conocer que le está dando una nueva oportunidad al amor.

Tras su polémica salida del reality “Volverías con tu ex? 2″, el creador de contenidos ha subido diversas indirectas bastante románticas que apuntan a una relación con Valentina Schnitze.

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Sin embargo, Eduardo de la Iglesia, en medio del programa Plan Perfecto, aseguró que “oficialmente, han salido dos veces. No están pololeando”. Incluso, el comunicador afirmó que “es un tema bien sensible para la familia. Me dijeron que han salido dos veces, no es más que eso”.

Sin embargo, la médico veterinaria de 35 años decidió romper el silencio y referirse, indirectamente, a los dichos que se han comentado sobre su relación con Ballero.

¿Qué dijo?

Mediante su cuenta de Instagram, la creadora de contenidos lanzó: “No he hablado con ningún periodista ni he entregado las declaraciones que se me atribuyeron. Por eso, me parece importante decirlo directamente”.

“Mi vida personal es justamente eso: personal. Es una parte de mi vida que pertenece a mí y sobre la cual siempre he elegido decidir qué compartir y qué no”, continuó.

En esa misma línea, mencionó: “Entiendo que pueda existir interés, curiosidad, especialmente cuando se trata de personas conocidas. Lo entiendo y lo respeto, pero creo que cada persona tiene derecho a construir su felicidad como mejor le parezca y a decidir qué parte de esa felicidad quiere compartir con los demás y cuál prefiere cuidar en privado”.

Además, hizo una especial petición. “Lo único que sí quiero aclarar es que nunca he hablado con la prensa sobre este tema, por lo que agradezco que no se me atribuyan declaraciones que jamás hice”, sentenció.

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