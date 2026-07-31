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Crisis migratoria golpea a España: cerca de 50 mil marroquies ingresan a Ceuta

El Gobierno español desplegó al Ejército para controlar la emergencia, que ha dejado decenas de fallecidos. Pedro Sánchez llegó hasta la frontera y anunció que acelerará las devoluciones en coordinación con Marruecos.

Cristóbal Álvarez

CEUTA, SPAIN - JULY 30: Several people arrive in Spain from Morocco on 30 July 2026 in Ceuta, Spain. Hundreds of people of Maghreb origin have crossed into Ceuta from Morocco throughout the day, either by swimming or by climbing over the breakwater. Over the past week, more than 2,000 migrants have already done so.[**********][**********]. (Photo By Marcos Moreno/Europa Press via Getty Images)

CEUTA, SPAIN - JULY 30: Several people arrive in Spain from Morocco on 30 July 2026 in Ceuta, Spain. Hundreds of people of Maghreb origin have crossed into Ceuta from Morocco throughout the day, either by swimming or by climbing over the breakwater. Over the past week, more than 2,000 migrants have already done so.[**********][**********]. (Photo By Marcos Moreno/Europa Press via Getty Images) / Europa Press News

España desplegó al Ejército en Ceuta luego de que cerca de 50 mil migrantes cruzaran desde Marruecos hacia el enclave español durante las últimas horas, en medio de una emergencia que mantiene colapsada a la ciudad.

De acuerdo con el balance conocido hasta ahora, al menos 34 personas murieron mientras intentaban ingresar al territorio, principalmente por vía marítima. El flujo continuó durante la madrugada y obligó al Gobierno español a reforzar la frontera con efectivos de la Guardia Civil, la Policía Nacional, embarcaciones, buzos y drones.

Pedro Sánchez llegó hasta Ceuta

Ante la gravedad de la crisis, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se trasladó este viernes hasta el paso fronterizo de Tarajal junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Desde la zona, el mandatario calificó el ingreso masivo como “una violación de la integridad territorial de España” y responsabilizó a las organizaciones dedicadas al tráfico de personas.

España y Marruecos alcanzaron un acuerdo para acelerar la devolución de quienes entraron irregularmente a Ceuta. Según las autoridades españolas, aproximadamente la mitad de los migrantes ya regresó a territorio marroquí, mientras ambos países trabajan para restablecer el control fronterizo

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