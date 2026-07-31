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“Le pido disculpas a la gente; este es el día más triste de mi carrera futbolística”

Thiago Vecino habló tras la eliminación de O’Higgins de la Copa Sudamericana y expresó su profunda tristeza por fallar su lanzamiento en la tanda de penales ante Boca Juniors.

Daniel Ramírez

“Le pido disculpas a la gente; este es el día más triste de mi carrera futbolística”

“Le pido disculpas a la gente; este es el día más triste de mi carrera futbolística” / Eurasia Sport Images

Thiago Vecino, delantero de O’Higgins, quedó devastado tras fallar su lanzamiento en la tanda de penales frente a Boca Juniors. El jugador uruguayo fue uno de los más afectados luego de que el cuadro de Rancagua perdiera la definición desde los doce pasos y quedara eliminado de la Copa Sudamericana.

“Le pido disculpas a la gente por el penal fallado. Este es el día más triste de mi carrera futbolística, sin lugar a dudas. Teníamos mucha ilusión”, declaró Vecino tras el partido disputado anoche en el Estadio El Teniente.

“Asumo la responsabilidad y espero poder devolverle una alegría a la gente de O’Higgins”, agregó el atacante charrúa en la zona mixta.

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El ex Huachipato apuntó a dar vuelta la página para enfocarse en lo que viene. “El fútbol tiene estas dos caras: cuando te va bien, estás feliz, y cuando no, sufres. Pero hay que levantarse rápido, trabajar y buscar esos objetivos que nos darán alegrías”, afirmó.

“Tocará afrontar este momento triste, superarlo y seguir adelante”, concluyó Thiago Vecino de cara a los próximos desafíos que tendrá el conjunto celeste en este segundo semestre, entre ellos, la final de la Copa de la Liga ante Coquimbo.

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