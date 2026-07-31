“Le pido disculpas a la gente; este es el día más triste de mi carrera futbolística”
Thiago Vecino habló tras la eliminación de O’Higgins de la Copa Sudamericana y expresó su profunda tristeza por fallar su lanzamiento en la tanda de penales ante Boca Juniors.
Thiago Vecino, delantero de O’Higgins, quedó devastado tras fallar su lanzamiento en la tanda de penales frente a Boca Juniors. El jugador uruguayo fue uno de los más afectados luego de que el cuadro de Rancagua perdiera la definición desde los doce pasos y quedara eliminado de la Copa Sudamericana.
“Le pido disculpas a la gente por el penal fallado. Este es el día más triste de mi carrera futbolística, sin lugar a dudas. Teníamos mucha ilusión”, declaró Vecino tras el partido disputado anoche en el Estadio El Teniente.
“Asumo la responsabilidad y espero poder devolverle una alegría a la gente de O’Higgins”, agregó el atacante charrúa en la zona mixta.
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El ex Huachipato apuntó a dar vuelta la página para enfocarse en lo que viene. “El fútbol tiene estas dos caras: cuando te va bien, estás feliz, y cuando no, sufres. Pero hay que levantarse rápido, trabajar y buscar esos objetivos que nos darán alegrías”, afirmó.
“Tocará afrontar este momento triste, superarlo y seguir adelante”, concluyó Thiago Vecino de cara a los próximos desafíos que tendrá el conjunto celeste en este segundo semestre, entre ellos, la final de la Copa de la Liga ante Coquimbo.
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