“Le pido disculpas a la gente; este es el día más triste de mi carrera futbolística” / Eurasia Sport Images

Thiago Vecino, delantero de O’Higgins, quedó devastado tras fallar su lanzamiento en la tanda de penales frente a Boca Juniors. El jugador uruguayo fue uno de los más afectados luego de que el cuadro de Rancagua perdiera la definición desde los doce pasos y quedara eliminado de la Copa Sudamericana.

“Le pido disculpas a la gente por el penal fallado. Este es el día más triste de mi carrera futbolística, sin lugar a dudas. Teníamos mucha ilusión”, declaró Vecino tras el partido disputado anoche en el Estadio El Teniente.

“Asumo la responsabilidad y espero poder devolverle una alegría a la gente de O’Higgins”, agregó el atacante charrúa en la zona mixta.

El ex Huachipato apuntó a dar vuelta la página para enfocarse en lo que viene. “El fútbol tiene estas dos caras: cuando te va bien, estás feliz, y cuando no, sufres. Pero hay que levantarse rápido, trabajar y buscar esos objetivos que nos darán alegrías”, afirmó.

“Tocará afrontar este momento triste, superarlo y seguir adelante”, concluyó Thiago Vecino de cara a los próximos desafíos que tendrá el conjunto celeste en este segundo semestre, entre ellos, la final de la Copa de la Liga ante Coquimbo.