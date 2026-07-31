Edulcorantes bajos en calorías podrían tener inesperado efecto en la salud: estudio analizó más de 38 productos / Alina Rosanova

Presentes en bebidas, postres y otros alimentos de consumo diario, los edulcorantes bajos en calorías volvieron a quedar bajo la lupa de la ciencia.

Una nueva investigación de la Universidad de Cambridge detectó que podrían interactuar con distintas sustancias y modificar el comportamiento de la microbiota intestinal.

El estudio analizó 39 edulcorantes comerciales e identificó más de 100 interacciones entre estos productos y compuestos de uso habitual, como medicamentos, cafeína y saborizantes.

Los resultados mostraron que cerca del 75% de los edulcorantes alteró el crecimiento de al menos una de las 25 bacterias intestinales.

Además, una de las combinaciones que más llamó la atención fue la de isosteviol, un compuesto derivado de la estevia, con duloxetina, un antidepresivo ampliamente utilizado.

A raíz de estos resultados, los autores del estudio señalaron que los hallazgos abren una nueva línea de investigación sobre cómo los edulcorantes podrían interactuar con medicamentos y otras sustancias.