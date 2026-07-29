Los mitos sobre las neurodivergencias que retrasan el diagnóstico de miles de niños, según especialistas / Svetlana Mishchenko

Cada vez más familias consultan por posibles condiciones del neurodesarrollo en sus hijos. Sin embargo, especialistas advirtieron que todavía persisten creencias erróneas que retrasan los diagnósticos.

Desde la Clínica Integral de Epilepsia y Neurodesarrollo (CIEN) explicaron que este aumento en las consultas no significa que existan más casos, sino que hoy hay mejores herramientas para detectar el trastorno del espectro autista (TEA), el TDAH o la dislexia.

Al respecto, la neuróloga pediatra de CIEN, Magdalena González, señaló que el principal desafío es que esa mayor visibilidad esté acompañada de información basada en evidencia para evitar diagnósticos tardíos.

Conoce los 5 mitos más comunes sobre la neurodivergencias:

Entre los principales mitos que identificaron los especialistas se encuentran:

Las neurodivergencias son enfermedades de salud mental. En realidad, corresponden a diferencias en el desarrollo y funcionamiento del cerebro, no a enfermedades que deban curarse. Las personas neurodivergentes tienen menor inteligencia. Los expertos enfatizaron que pueden tener una inteligencia promedio o superior. Podrían destacar en áreas como la ciencia, la ingeniería o la tecnología. No tienen empatía. Aunque pueden expresar o interpretar las señales sociales de manera distinta, sí experimentan emociones y pueden desarrollar vínculos afectivos. No pueden llevar una vida independiente. Miles de personas neurodivergentes estudian, trabajan y forman familias. Entre quienes han hablado públicamente de sus diagnósticos figuran Richard Branson (dislexia), Michael Phelps (TDAH) y Anthony Hopkins (TEA). La neurodivergencia es poco frecuente. Diversas investigaciones estiman que entre un 15% y un 20% de la población presenta alguna condición neurodivergente, incluyendo TEA, TDAH, dislexia, dispraxia o discalculia.

Finalmente, desde la Clínica Integral de Epilepsia y Neurodesarrollo recalcaron que eliminar estas creencias es fundamental para favorecer una detección temprana y un acompañamiento oportuno, lo que puede marcar una diferencia en la calidad de vida de niños y niñas.