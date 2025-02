Estudio sugiere que popular edulcorante podría aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas

El aspartamo, un edulcorante artificial ampliamente utilizado en productos dietéticos, podría aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares, según un nuevo estudio realizado por investigadores de Suecia, China y Estados Unidos.

El estudio, publicado en Cell Metabolism, reveló que ratones expuestos al aspartamo durante 12 semanas mostraron mayores niveles de insulina, inflamación en los vasos sanguíneos y acumulación de placas grasas en las arterias, factores clave que incrementan el riesgo de ataques cardíacos y derrames cerebrales.

Si bien estos hallazgos aún no han sido confirmados en humanos, los investigadores advierten que se necesita más investigación para determinar si el consumo regular de este edulcorante podría afectar la salud cardiovascular a largo plazo.

Cómo el aspartamo podría afectar el sistema cardiovascular

El experimento: Los investigadores administraron a los ratones dosis diarias de aspartamo equivalentes al consumo humano de tres latas de refresco dietético.

Resultados en los ratones: En comparación con el grupo de control, los ratones expuestos al edulcorante mostraron:

Mayor producción de insulina , lo que podría desregular el metabolismo.

, lo que podría desregular el metabolismo. Inflamación en los vasos sanguíneos , aumentando el riesgo de daño arterial.

, aumentando el riesgo de daño arterial. Aumento de la aterosclerosis, una condición caracterizada por el estrechamiento de las arterias debido a la acumulación de placas grasas.

Los investigadores identificaron una molécula clave en este proceso, denominada CX3CL1, que se activó con el aumento de la insulina y facilitó la acumulación de placas en las arterias.

“Dado que el flujo sanguíneo a través de la arteria es fuerte y robusto, la mayoría de los químicos se eliminarían rápidamente a medida que el corazón bombea”, explicó Yihai Cao, biólogo vascular del Instituto Karolinska de Suecia.

“Sorprendentemente, no es el caso del CX3CL1. Se queda pegado a la superficie del revestimiento interno de los vasos sanguíneos y allí actúa como cebo, atrapando a las células inmunitarias a su paso”, agregó.

Cuando los científicos bloquearon los receptores de CX3CL1 en los ratones, la acumulación de placas en las arterias se redujo significativamente, lo que sugiere que esta molécula podría ser un objetivo potencial para futuros tratamientos contra enfermedades cardiovasculares.

¿Significa esto que el aspartamo es peligroso para los humanos?

Pese a los hallazgos, expertos advierten que estos efectos no han sido confirmados en humanos y que el estudio no prueba que el aspartamo cause enfermedades cardiovasculares.

“Los resultados resaltan la importancia de realizar más investigaciones para determinar si estos añadidos a nuestra alimentación, y su efecto sobre los niveles de insulina, están contribuyendo a un mayor riesgo de eventos cardiovasculares”, afirmó James Leiper, fisiólogo cardiovascular de la British Heart Foundation, quien no participó en el estudio.

Además, el químico Oliver Jones, de la Universidad RMIT de Australia, señaló que si bien el estudio plantea preguntas interesantes, el riesgo potencial del aspartamo probablemente es insignificante comparado con otros factores como el consumo excesivo de grasas y azúcares o la falta de ejercicio.

“En resumen, no creo que este estudio por sí solo nos dé más motivos para preocuparnos por las bebidas dietéticas o el aspartamo”, opinó Jones.

El debate sobre los edulcorantes artificiales sigue abierto

Los edulcorantes artificiales como el aspartamo se han promocionado como alternativas más saludables al azúcar, pero en los últimos años han sido objeto de controversia debido a estudios que los vinculan con mayor ansiedad, problemas de aprendizaje y un posible aumento en el riesgo de cáncer.

“Los edulcorantes artificiales han penetrado en casi todo tipo de alimentos, por lo que debemos conocer su impacto a largo plazo sobre la salud”, advirtió Cao.

Sin embargo, los científicos coinciden en que se necesita más investigación en humanos para confirmar estos efectos y comprender mejor el impacto del aspartamo en la salud metabólica y cardiovascular.