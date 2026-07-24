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Alzheimer: este suele ser el primer recuerdo que las personas empiezan a olvidar, según la ciencia

Esta enfermedad suele manifestarse con un cambio que muchas personas pasan por alto.

Javiera Rivera

Alzheimer: este suele ser el primer recuerdo que las personas empiezan a olvidar, según la ciencia

Alzheimer: este suele ser el primer recuerdo que las personas empiezan a olvidar, según la ciencia / Halfpoint Images

Olvidar las llaves o el nombre de alguien de forma ocasional suele ser parte de la vida cotidiana. Sin embargo, cuando los olvidos se vuelven frecuentes, podría ser una señal temprana de Alzheimer.

De acuerdo con la Asociación del Alzheimer, uno de los primeros cambios que experimentan quienes desarrollan esta enfermedad es el olvido de información recién aprendida.

Es decir, la persona puede olvidar conversaciones recientes, citas o acontecimientos que ocurrieron hace poco, mientras conserva recuerdos de hace varios años.

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Con el avance de la enfermedad también es común que se olviden fechas importantes, se repitan las mismas preguntas o se necesite cada vez más apoyo de familiares.

10 señales que podrían alertar sobre el Alzheimer:

Según el organismo, estas son algunas de las señales más frecuentes de la enfermedad:

  1. Olvidar información reciente, fechas o eventos importantes.
  2. Dificultad para planificar o resolver problemas, como seguir una receta o administrar las cuentas del hogar.
  3. Problemas para encontrar las palabras adecuadas al hablar o escribir.
  4. Dificultad para realizar tareas habituales, ya sea en la casa, el trabajo o al utilizar dispositivos de uso cotidiano.
  5. Desorientación en el tiempo o el espacio, olvidando dónde está o cómo llegó a un lugar.
  6. Problemas para comprender imágenes, reconocer colores o percibir contrastes.
  7. Colocar objetos fuera de lugar y no poder recordar dónde quedaron.
  8. Disminución del juicio, lo que puede llevar a tomar malas decisiones o ser más vulnerable a estafas.
  9. Pérdida de interés por actividades sociales, pasatiempos o deportes.
  10. Cambios en el estado de ánimo y la personalidad, como irritabilidad, ansiedad, miedo, depresión o desconfianza.

Es necesario mencionar que los especialistas recuerdan que presentar alguno de estos síntomas de manera aislada no significa necesariamente padecer Alzheimer.

No obstante, si los olvidos son persistentes, empeoran con el tiempo o interfieren con la vida diaria, es importante consultar a un profesional de la salud.

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