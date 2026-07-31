“¡Me encantaría clonarte!“: el romántico saludo de cumpleaños de conocido rostro de televisión a su esposa

Este viernes, el conocido rostro de televisión Cristián Sánchez sorprendió a sus seguidores con un romántico mensaje dedicado a su esposa, Diana Bolocco, con motivo de su cumpleaños número 49.

A través de la publicación, el periodista expresó el cariño, el amor y la admiración que siente por la animadora. Incluso, confesó uno de sus mayores deseos.

“En tu cumple, tengo un sueño: ¡me encantaría CLONARTE! Eres de esas personas que le hacen bien al mundo. Transformas los lugares donde estás, los iluminas y los haces mejores con solo estar ahí. Tu presencia se nota apenas llegas, porque brillas de una forma muy especial”, comenzó escribiendo.

Luego, agregó:

“Eres de esas personas que le hacen bien a su entorno, que mejoran a quienes te rodean. Con tu energía, tu alegría, tu aguda inteligencia, tu empatía, tu espíritu de lucha, tu cariño desbordante y tu simpatía, haces que todo lo que está a tu alrededor sea mejor. Si pudiera, me encantaría clonarte, porque un mundo lleno de Dianas sería, sin lugar a dudas, un mundo mucho mejor”, concluyó.

La publicación rápidamente generó reacciones entre sus seguidores y también recibió una respuesta de la propia Diana Bolocco.

“Ay, ¡te amo!”, comentó la animadora de Fiebre de Baile.