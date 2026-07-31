A raíz de las severas complicaciones provocadas por los continuos sistemas frontales que han afectado a la comuna, el alcalde de La Ligua, Patricio Pallares Valenzuela, anunció la suspensión total de las actividades recreativas y de celebración programadas para los meses de agosto y septiembre.

La medida busca concentrar el presupuesto y los equipos humanos del municipio en labores de asistencia directa para las familias de las 36 localidades de la zona que han sufrido pérdidas o daños materiales durante este invierno.

Con esta determinación, durante este año no se llevarán a cabo los eventos recreativos del Día de la Niñez, la tradicional “Pasada de Agosto”, las actividades del Día de la Cultura y la gran Fonda Municipal de Fiestas Patrias.

Respecto a las celebraciones patrias, la administración municipal detalló que se buscará una alternativa austera y coherente con el contexto actual, que no demande un uso significativo de arcas municipales.

El jefe comunal enfatizó que la urgencia de la comuna exige estar desplegados en terreno y responder a las necesidades inmediatas de la comunidad.

“Hoy día tenemos que estar con la gente y viendo las diferentes problemáticas que han pasado a raíz de las lluvias y el viento. Seguimos nosotros trabajando, con todo el esfuerzo en la calle, con todo nuestro equipo municipal”, sostuvo el alcalde Patricio Pallares.

Dado que los pronósticos meteorológicos advierten que las precipitaciones e inestabilidad continuarán en las próximas semanas, el municipio mantendrá la alerta y el despliegue de ayuda para la reconstrucción y apoyo a los vecinos más vulnerables.