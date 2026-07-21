La microbiota y su impacto en la salud física y mental fueron el eje del nuevo capítulo de Tecnociencia, donde la periodista científica Andrea Obaid conversó con el doctor en Neurociencia e investigador de la Universidad Diego Portales, Ismael Palacios.

En el espacio se habló sobre el papel que cumplen los microorganismos del intestino en enfermedades como la depresión, la obesidad, el Parkinson o el Alzheimer, además de aclarar los principales mitos sobre los probióticos.

Durante la entrevista, Palacios explicó que el auge de estos suplementos ha estado marcado por el marketing más que por la evidencia científica.

“Hay muchos intereses comerciales”

“Hay muchos intereses comerciales asociados, es muy dependiente del marketing", afirmó, advirtiendo que “todos los probióticos que ves en cada esquina tienen evidencia; la gran mayoría no la tiene“.

En ese sentido, sostuvo que “el probiótico hace un poquito de trampa” porque “tiene claims farmacéuticos muy rimbombantes, pero su legislación es de suplemento".

El especialista llamó a informarse antes de consumir este tipo de productos y recomendó buscar orientación profesional.

“No recomiendo tomar un probiótico porque sí”

“Yo no recomiendo tomar un probiótico porque sí”, señaló, enfatizando que la mejor alternativa es “buscar los que directamente tienen evidencia”.

Además, explicó que una alimentación rica en fibra, granos integrales y almidón resistente, junto con el manejo del estrés, son pilares fundamentales para mantener una microbiota saludable.

El episodio ya está disponible en las plataformas de Radio ADN, donde Tecnociencia continúa explorando temas que conectan la ciencia con la vida cotidiana y las experiencias humanas.