Este viernes arrancó la fecha 17 de la Liga de Primera, con un sufrido triunfo de Audax Italiano sobre la Universidad de Concepción.

Los “itálicos”, que contaron con el debut de Damián Pizarro, tuvieron que soportar un complejo estado del césped del Ester Roa Rebolledo y jugar con uno menos desde el primer tiempo para llevarse los tres puntos y comenzar a salir de la zona baja de la tabla.

La apertura de la cuenta para la visita fue obra de Giovani Chiaverano, que a los 14 minutos, solo tuvo que empujar el balón tras un gran centro de Paolo Guajardo desde el sector derecho.

🔥🇮🇹⚽ ¡Los Tanos se hacen presentes en Concepción!



Paolo Guajardo se lució con este control, y filtró este gran pase para que Giovani Chiaverano apareciera como un fantasma para romper el cero en este #MatchdayViernes.



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El partido se le puso cuesta arriba a los dirigidos por Patricio Graff poco después de ponerse en ventaja, ya que en los 34′, Daniel Piña se fue expulsado con roja directa tras un planchazo a Jeisson Fuentealba.

Con uno menos durante todo el segundo tiempo, los floridanos solo tuvieron que aguantar cerca de su propio arco, que contó con un Tomás Ahumada formidable para mantener el cero y certificar la victoria.

La polémica del encuentro llegó en la última jugada del encuentro, cuando Facundo Mater ponía el empate para el “campanil”, pero el tanto fue anulado por posición de adelanto de Harold Salgado, quien no tocó el balón, pero impidió a un defensor llegar a la pelota.

Con este resultado, Audax Italiano alcanza la undécima posición del torneo con 19 puntos, mismo que la Universidad de Concepción que, por diferencia de goles, queda en el puesto 13.