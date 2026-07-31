;

VIDEO. Con el debut de Damián Pizarro y polémico final: Audax Italiano vence a la UdeC y se aleja de la zona de descenso

Los “itálicos” consiguieron su primer triunfo en condición de visitante en la temporada.

Javier Catalán

FOTO: LORENA DE VECCHIO/AGENCIA UNO

FOTO: LORENA DE VECCHIO/AGENCIA UNO / LORENA DE VECCHIO/AGENCIA UNO

Este viernes arrancó la fecha 17 de la Liga de Primera, con un sufrido triunfo de Audax Italiano sobre la Universidad de Concepción.

Los “itálicos”, que contaron con el debut de Damián Pizarro, tuvieron que soportar un complejo estado del césped del Ester Roa Rebolledo y jugar con uno menos desde el primer tiempo para llevarse los tres puntos y comenzar a salir de la zona baja de la tabla.

La apertura de la cuenta para la visita fue obra de Giovani Chiaverano, que a los 14 minutos, solo tuvo que empujar el balón tras un gran centro de Paolo Guajardo desde el sector derecho.

Revisa también:

ADN

El partido se le puso cuesta arriba a los dirigidos por Patricio Graff poco después de ponerse en ventaja, ya que en los 34′, Daniel Piña se fue expulsado con roja directa tras un planchazo a Jeisson Fuentealba.

Con uno menos durante todo el segundo tiempo, los floridanos solo tuvieron que aguantar cerca de su propio arco, que contó con un Tomás Ahumada formidable para mantener el cero y certificar la victoria.

La polémica del encuentro llegó en la última jugada del encuentro, cuando Facundo Mater ponía el empate para el “campanil”, pero el tanto fue anulado por posición de adelanto de Harold Salgado, quien no tocó el balón, pero impidió a un defensor llegar a la pelota.

Con este resultado, Audax Italiano alcanza la undécima posición del torneo con 19 puntos, mismo que la Universidad de Concepción que, por diferencia de goles, queda en el puesto 13.

Contenido patrocinado

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: &#039;Sentí una presión&#039;

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: 'Sentí una presión'

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad