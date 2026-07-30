Tras quedar atrapado con parvularias en el Cajón del Maipo: El Chino hizo particular trámite que cambiaría su futuro

Desde la semana pasada, que la historia de Manuel “El Chino” Orellana se convirtió en un tema obligado. Diversos noticieros y espacios de farándula dieron espacio a su historia, luego de concretarse su rescate en helicóptero junto a dos amigas parvularias en el Cajón del Maipo.

Luego del mediático rescate, Orellana ha dado entrevistas en televisión entregando su versión de los hechos e, incluso, se supo que su polola Génesis no le perdonó lo sucedido.

Sin embargo, El Chino no ha perdido su tiempo. Abrió su propia cuenta de Instagram que ya tiene más de 20 mil seguidores, en donde ha publicado una serie de comerciales promocionado distintas marcas.

Ahora, se supo que Manuel Orellana realizó un particular trámite: presentó ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) una petición para registrar la marca El Chino .

La petición del Chino para inscribir su marca

Según publicó LUN, el expediente quedó ingresado bajo la solicitud número 1682367 y corresponde a la clase 35, la cual está destinada a servicios de: publicidad, marketing, promoción comercial, administración de marcas, embajadores de marca y otras actividades similares.

De acuerdo al citado medio, el personaje del momento realizó el trámite por internet e implicó el pago de $71.649.

Cabe señalar que la categoría escogida por El Chino no busca proteger un producto, sino el uso comercial del nombre para prestar servicios vinculados a la publicidad y el marketing.

Mientras el trámite sigue su curso, Orellana se ha mantenido activo en su cuenta de Instagram @chino.orellana realizando diversos comerciales.