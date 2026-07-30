Hoja de ruta Chile y Venezuela: dónde funcionarán los consulados, qué trámites estarán disponibles y cuándo podrían abrir las oficinas

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile anunció un acuerdo clave para la normalización progresiva de las relaciones bilaterales con la República Bolivariana de Venezuela, poniendo fin a una anomalía de dos años de desconexión diplomática.

Según detalló el canciller Pérez Mackenna en explusiva para Radio ADN, esta medida responde a una necesidad urgente para dar soporte a los cerca de 700.000 venezolanos residentes en Chile y a los 25.000 chilenos que viven en Venezuela. La planificación de este acercamiento comenzó de forma silenciosa el pasado 11 de marzo, desarrollándose a través de citas en la CELAC, intercambios de notas consulares y llamadas directas de coordinación que finalizaron con el acuerdo definitivo.

Oficinas en Caracas y Puerto Ordaz: Próximas acciones y trámites permitidos

La primera gran acción de esta hoja de ruta comenzará este fin de semana, fecha en la que el director general de asuntos consulares de Chile viajará directamente a Caracas como avanzada técnica para iniciar la instalación de los servicios.

La red de atención chilena se concentrará en dos puntos clave de la geografía venezolana: las oficinas de Caracas y de Puerto Ordaz. En estos lugares, las labores inmediatas estarán enfocadas en resolver desafíos prácticos relacionados con la implementación de sistemas computacionales especializados.

En cuanto a la oferta de servicios, el canciller aclaró detalladamente qué gestiones estarán permitidas dentro de este espacio de cooperación y cuáles quedarán excluidas de forma tajante:

Lo que incluye el acuerdo: Emisión de pasaportes , renovación de cédulas de identidad , asistencia general y entrega de documentos de protección para las personas. Estos procesos requerirán altos estándares de seguridad informática debido a la complejidad de las bases de datos de identificación.

Emisión de , renovación de , asistencia general y entrega de documentos de protección para las personas. Estos procesos requerirán altos estándares de seguridad informática debido a la complejidad de las bases de datos de identificación. Lo que NO incluye el acuerdo: El canciller enfatizó que materias como los temas judiciales pendientes o los procesos de expulsiones de ciudadanos no forman parte de este acuerdo de carácter consular y diplomático, por lo que continuarán rigiéndose bajo canales institucionales independientes.

El estado del representante chileno y el descarte de intervención extranjera

Una de las grandes interrogantes de esta reanudación de relaciones es quién asumirá el liderazgo de la delegación diplomática en suelo caribeño. Al respecto, el canciller Pérez Mackenna aclaró que el nombre del nuevo cónsul de Chile aún no está definido, calificando la situación como una “noticia fresquísima” que se resolverá y trabajará durante las próximas horas.

Por el momento, la representación de los intereses nacionales y la coordinación del levantamiento de las oficinas estará en manos del director general de asuntos consulares durante su estancia de trabajo en la capital venezolana.

Finalmente, el ministro descartó de forma categórica que potencias extranjeras como Estados Unidos hayan tenido algún tipo de influencia o rol de intermediación en la firma de este convenio consular.

Pérez Mackenna recalcó que el proceso se llevó a cabo bajo una comunicación netamente bilateral y directa entre los gobiernos de Chile y Venezuela, y destacó que el apoyo humanitario brindado por nuestro país con motivo del terremoto en Venezuela fue un factor crucial que ayudó enormemente a construir confianzas mutuas para facilitar el reencuentro diplomático.