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¿Duro portazo para Fran Maira? Aseguran que recibió mala noticia para su futuro tras sufrir golpiza

La creadora de contenidos se encuentra atravesando un complejo momento personal.

Sebastián Escares

Fran Maira

Fran Maira

El nombre de Fran Maira ha sido tema obligatorio durante esta semana en el mundo de la farándula, luego de que se diera a conocer una violenta agresión que habría recibido.

La propia creadora de contenidos afirmó en sus redes sociales que fue víctima de una golpiza, aunque no entregó mayores detalles respecto al incidente.

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Con el paso de las horas se han difundido registros confusos de la agresión a Fran Maira. Sin embargo, aún no se ha conocido una versión oficial sobre lo que le pasó.

No obstante, esta jornada se reveló una dura noticia que habría recibido la cantante en medio del episodio que está viviendo.

La dura noticia que recibió Fran Maira

Según lo publicado por El Filtrador este jueves, Chilevisión habría tomado la decisión de ponerle fin al vínculo laboral con Fran Maira.

“Trascendió que Chilevisión decidió poner fin al contrato que mantenía con Fran Maira”, afirmaron en el portal antes citado.

La desvinculación de la creadora de contenidos no sería la única en el canal privado. De hecho, el mismo medio apuntó a que otros ocho trabajadores de planta fueron despedidos.

Además, apuntan a que Skyl, empresa contratista que presta servicios a la señal, prescindió de once personas más.

Cabe señalar que desde Chilevisión no han dado a conocer informaciones con respecto a los despidos.

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