Nuevo remezón en Chilevisión: despidos en el canal dejan fuera a nombres claves

Chilevisión está viviendo un proceso de reestructuración. Este martes, se dio a conocer sobre el despido del periodista Jaime Figueroa, comunicador que estuvo durante varios años en el canal y que, en el último tiempo, formó parte de Podemos Hablar.

Ahora, se reveló que al despido del comunicador se suma la desvinculación de ocho trabajadores propios de Machasa, según informó el portal El Filtrador.

De acuerdo con el citado medio, adicionalmente, Skyl, empresa contratista que presta servicios a la señal, prescindió de otras once personas.

Entre los trabajadores afectados, figurarían trabajadores de diversas áreas. Entre ellos, habrían: directores de televisión, productores y personal de tramoya.

Uno de los nombres que destaca en la lista de despidos sería el de Nallip Elfar. “El productor operativo trabajó ocho años en el Festival de Viña bajo la administración de Chilevisión. Fue parte casi fundadora de Primer Plano y pasó por matinales, realities, programas de talentos y espacios como Yingo y Pasapalabra”, indican desde el citado portal.

Adicionalmente, El Filtrador apunta a que Ricardo González también estaría entre las desvinculaciones del canal. También, indican una supuesta finalización de contrato que Fran Maira sostenía con Chilevisión.