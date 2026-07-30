Contraloría se pronuncia sobre funcionarios públicos con OnlyFans: en qué casos podrían enfrentar un sumario

La Contraloría General de la República (CGR) se pronunció sobre la venta de contenido en plataformas para adultos por parte de funcionarios públicos y aclaró en qué casos esa actividad podría derivar en un sumario administrativo.

El dictamen surgió tras una consulta de Gendarmería, luego de que la institución detectara que una funcionaria mantenía una cuenta en OnlyFans. La duda era si esa actividad vulneraba la obligación de mantener una “vida social acorde con la dignidad del cargo”.

En su análisis, el organismo recordó que el Estatuto Administrativo exige a los funcionarios una conducta que no desprestigie al servicio público. Sin embargo, también señaló que la ley les permite ejercer otras actividades remuneradas.

Eso sí, dichas labores deben ser compatibles con el cargo, realizarse fuera de la jornada laboral y utilizando recursos privados.

Por ello, la Contraloría descartó fijar una regla general. En cambio, determinó que cada institución deberá analizar caso a caso si corresponde abrir una investigación sumaria o un sumario administrativo.

De esta forma, el organismo concluyó que vender contenido para adultos no constituye, por sí solo, una falta disciplinaria, sino que será cada servicio el encargado de evaluar si esa actividad afecta el cumplimiento de los deberes.