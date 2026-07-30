“No se puede cambiar la historia”: La tajante respuesta de la presidenta del PS por el caso de Bernarda Vera / VICTOR HUENANTE

Las repercusiones políticas continúan tras confirmarse el resultado del examen de ADN realizado por el Servicio Médico Legal (SML), el cual acreditó que Bernarda Vera (quien figuraba en el Informe Rettig como víctima de desaparición forzada) se encuentra con vida en Argentina.

Ante las voces que han utilizado este hallazgo para poner en duda la validez del trabajo de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, entregado en febrero de 1991 al expresidente Patricio Aylwin, la presidenta del Partido Socialista (PS), senadora Paulina Vodanovic, salió al paso con una firme declaración pública.

A través de un registro en video, la dirigenta del PS defendió el valor histórico y jurídico de las comisiones de verdad instauradas desde el retorno a la democracia.

“El 11 de marzo pasado cambió el gobierno, pero no puede cambiar la historia. No se puede pretender negar un informe oficial como el informe Rettig, donde está la nómina de Detenidos Desaparecidos y prisioneros políticos de nuestro país”, enfatizó la parlamentaria.

En la misma línea, Vodanovic instó a mantener en la memoria colectiva los gestos de reparación institucional: “No se puede olvidar que un expresidente de la República, Don Patricio Aylwin Azócar, pidió perdón a Chile por los horrores de la dictadura. No se puede olvidar el informe Valech, que consagra y consigna a miles de personas que fueron objeto de torturas y apremios ilegítimos durante la dictadura”, remarcó.

Para concluir su mensaje, la senadora apeló a un concepto acuñado en la conmemoración de los 40 años del golpe de Estado para interpelar a quienes poseen antecedentes sobre los crímenes del régimen militar.

“Si alguien tiene información pendiente aún para esclarecer los delitos sobre derechos humanos son los cómplices pasivos”, sentenció Vodanovic, evocando la célebre frase pronunciada en agosto de 2013 por el expresidente Sebastián Piñera al referirse a los civiles e instituciones que apoyaron u omitieron los abusos de la época.