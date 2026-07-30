Felipe Mora vuelve a la liga en la que supo brillar: fichaje oficial

Felipe Mora dejó el Portland Timbers de la Major League Soccer después de más de cinco años y ya tiene nuevo equipo donde seguir su carrera.

El exdelantero de la Universidad de Chile vuelve a la Liga MX para ser nuevo refuerzo de Atlético de San Luis, que este jueves lo anunció oficialmente.

“Nos complace anunciar la llegada del futbolista chileno Felipe Mora, que llega para aportar su experiencia y capacidad goleadora a nuestro equipo”, escribieron desde el elenco azteca en su presentación en redes sociales.

Este será el tercer club del exseleccionado nacional en México, luego de vestir anteriormente las camisetas de Pumas UNAM y Cruz Azul, clubes donde dejó un grato recuerdo.

En total, en 105 partidos jugados en la Liga MX, Felipe Mora sumó 33 goles y 4 asistencias, cifras que buscará estirar en esta nueva etapa en Atlético de San Luis.