Brasil suspende investigación contra chileno acusado de insultos racistas: será sometido a un examen psiquiátrico

La Justicia de Brasil suspendió la investigación contra el chileno Germán Naranjo Maldini, de 51 años, y ordenó la realización de un examen psiquiátrico para determinar si presenta una enfermedad mental.

Recordemos que el ingeniero permanece detenido desde mayo en la cárcel de Guarulhos, en las afueras de Sao Paulo, tras ser acusado de proferir insultos racistas y homofóbicos contra un tripulante de cabina.

Según informó Ex-Ante, la jueza federal Fabiana Alves resolvió suspender temporalmente la causa mientras se desarrolla un procedimiento destinado a evaluar la capacidad mental del imputado, conforme a lo establecido en la legislación brasileña.

En ese contexto, Naranjo será sometido a un examen psiquiátrico en una instancia separada y de carácter confidencial, debido a que involucra antecedentes relacionados con su salud.

Su abogado defensor, Carlos Kauffmann, señaló que la medida responde a una solicitud de la defensa y permitirá establecer si su representado comprendía los hechos que se le imputan al momento del incidente.