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“El Chino” volvió a su realidad tras perderse con parvularias: lo muestran en plena labor y detalle llama la atención

Manuel Orellana reapareció trabajando en la feria luego del mediático rescate en el Cajón del Maipo.

Javier Méndez

“El Chino” volvió a su realidad tras perderse con parvularias: lo muestran en plena labor y detalle llama la atención

Manuel “El Chino” Orellana volvió a aparecer en redes sociales tras el mediático rescate que protagonizó en el Cajón del Maipo, donde estuvo desaparecido durante varios días junto a dos amigas parvularias.

Luego del intenso revuelo que generó el caso, el hombre fue captado retomando su rutina habitual y trabajando en la feria, actividad que realizaba antes de transformarse en uno de los personajes más comentados de los últimos días.

En el registro, que se viralizó en TikTok, se ve a Orellana promocionando sus productos y bromeando con quienes lo rodeaban.

“Lleve frutita pa’ la nieve. Pura calidad la fruta. Somos del pueblo, reina. Somos del pueblo”, lanzó entre risas, mientras era registrado por un usuario.

La persona que compartió el video también hizo alusión al episodio que lo llevó a la fama repentina. “El más viral, el del secreto en la montaña, el Chino”, se escucha decir en el registro.

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La persona que compartió el video también hizo alusión al episodio que lo llevó a la fama repentina. “El más viral, el del secreto en la montaña, el Chino”, se escucha decir en el registro. Sin embargo, un detalle no pasó inadvertido para quienes vieron las imágenes: el “ermitaño” no estaba solo.

Varios usuarios advirtieron que junto a él se encontraba su pareja, Génesis, trabajando codo a codo en la feria, pese a toda la polémica que se generó tras su desaparición.

“Y está con la polola como si nada”, comentó uno de los cibernautas al notar la presencia de la mujer.

Cabe recordar que, tras el rescate, Orellana contó en Hay que decirlo que su pareja no terminó con él, aunque reconoció que estaba “castigado” y durmiendo en el sillón.

Esta última versión también la afirmó cuando se fue a cortar el pelo antes de su debut oficial en la pantalla chica. “Estoy más castigado que el loco Pepe”, explicó.

@chile.informa8

🚨 ¡Todo un rockstar! 🤩📸 Miguel "El Chino" Orellana sigue dando que hablar, pero esta vez lejos de la montaña. Tras hacerse conocido en todo Chile por permanecer varios días desaparecido en el Cajón del Maipo junto a dos parvularias, hoy se roba todas las miradas en la feria donde trabaja. 😄 Su simpatía y carisma no pasan desapercibidos, y son decenas las personas que se acercan para saludarlo, conversar con él e incluso pedirle una fotografía, convirtiéndose en una verdadera celebridad entre los asistentes. 📍De protagonista de un complejo rescate a toda una figura popular, "El Chino" vive un inesperado momento de fama que sigue despertando el cariño y la curiosidad de la gente. #ElChino #CajónDelMaipo #Viral #Chile #Feria

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