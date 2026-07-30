Ignacia Antonia y Vanesa Borghi hablan de inesperado cambio tras el parto: expertos explican por qué ocurre

La maternidad volvió a tomarse las redes sociales luego de que dos conocidas figuras compartieran una experiencia que muchas mujeres aseguran haber vivido tras dar a luz.

Ignacia Antonia reveló hace pocos días la preocupación que le generó la caída de cabello después del nacimiento de su hija. Ahora, Vanesa Borghi decidió contar por primera vez cómo enfrentó este mismo proceso.

La modelo, que fue madre en febrero de este año, explicó que en su caso la pérdida de cabello no fue tan marcada. Sin embargo, reconoció que es un tema del que suele hablar con otras mujeres.

“Con prácticamente todas mis amigas hemos hablado de la caída de cabello después del parto. Muchas me contaban que se les caían mechones completos”, comentó.

Al respecto, la doctora Sofía Viaux, directora de Investigación y Desarrollo de Clínica Témpora, explicó que este fenómeno, conocido como efluvio telógeno postparto, es una consecuencia normal de los cambios hormonales.

Según la especialista, la caída suele comenzar entre el segundo y cuarto mes después del parto y puede extenderse entre seis meses y un año. Si es muy intensa, dura más de ese periodo, recomienda consultar con un especialista.