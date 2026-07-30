“A la gente le cuesta mucho más llegar a fin de mes”: El duro diagnóstico de Jorge Sharp sobre la administración de José Antonio Kast

A pesar de no haber resultado electo como diputado en las pasadas elecciones parlamentarias de 2025, el exalcalde de Valparaíso y líder del movimiento Transformar Chile, Jorge Sharp, afirmó mantenerse plenamente activo en la escena política nacional.

En conversación con The Clinic (en el marco del lanzamiento de su libro Siempre con la gente), la exautoridad comunal abordó la contingencia, la situación presupuestaria de las municipalidades y el momento que atraviesa la oposición.

Respecto a su futuro político y al de su colectivo, Sharp reconoció la complejidad de actuar fuera del sistema de partidos tradicionales tras el último revés electoral.

“Venimos también de una derrota electoral (...), pero eso en ningún caso te ata las manos para poder hacer política”, sostuvo, añadiendo que dentro de la izquierda es necesario “dejar de atomizar nuestra fuerza y más bien tender a converger”, esgrimió.

Diagnóstico sobre el Gobierno de Kast y alerta por financiamiento municipal

Al evaluar la administración del Presidente José Antonio Kast, Sharp manifestó una postura crítica sobre la gestión del malestar social y el costo de la vida.

“Yo creo que la política en general, y el gobierno en particular, cada vez más contribuyen a acrecentar el malestar social y no a la inversa. Y eso se refleja muy nítidamente porque hoy día a la gente le cuesta mucho más que hace uno o dos años atrás llegar a fin de mes”, afirmó.

En la misma línea, apuntó contra las reformas impulsadas por el ministro Jorge Quiroz, como la exención del pago de contribuciones a mayores de 65 años para primeras viviendas y el esquema de compensación municipal.

Según Sharp, estas medidas profundizarán los problemas de financiamiento en los gobiernos locales: “Es como querer poner al país en crisis. Van a poner al sistema municipal completo en crisis con lo que van a hacer”, advirtió.