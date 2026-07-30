;

“A la gente le cuesta mucho más llegar a fin de mes”: El duro diagnóstico de Jorge Sharp sobre la administración de José Antonio Kast

El exalcalde de Valparaíso analizó el escenario político actual y cuestionó las medidas económicas del Ejecutivo hacia los municipios.

Gonzalo Miranda

Jorge Sharp

Jorge Sharp / Manuel Lema Olguín

A pesar de no haber resultado electo como diputado en las pasadas elecciones parlamentarias de 2025, el exalcalde de Valparaíso y líder del movimiento Transformar Chile, Jorge Sharp, afirmó mantenerse plenamente activo en la escena política nacional.

En conversación con The Clinic (en el marco del lanzamiento de su libro Siempre con la gente), la exautoridad comunal abordó la contingencia, la situación presupuestaria de las municipalidades y el momento que atraviesa la oposición.

Revisa también

ADN

Respecto a su futuro político y al de su colectivo, Sharp reconoció la complejidad de actuar fuera del sistema de partidos tradicionales tras el último revés electoral.

Venimos también de una derrota electoral (...), pero eso en ningún caso te ata las manos para poder hacer política”, sostuvo, añadiendo que dentro de la izquierda es necesariodejar de atomizar nuestra fuerza y más bien tender a converger”, esgrimió.

Diagnóstico sobre el Gobierno de Kast y alerta por financiamiento municipal

Al evaluar la administración del Presidente José Antonio Kast, Sharp manifestó una postura crítica sobre la gestión del malestar social y el costo de la vida.

Yo creo que la política en general, y el gobierno en particular, cada vez más contribuyen a acrecentar el malestar social y no a la inversa. Y eso se refleja muy nítidamente porque hoy día a la gente le cuesta mucho más que hace uno o dos años atrás llegar a fin de mes”, afirmó.

En la misma línea, apuntó contra las reformas impulsadas por el ministro Jorge Quiroz, como la exención del pago de contribuciones a mayores de 65 años para primeras viviendas y el esquema de compensación municipal.

Según Sharp, estas medidas profundizarán los problemas de financiamiento en los gobiernos locales: “Es como querer poner al país en crisis. Van a poner al sistema municipal completo en crisis con lo que van a hacer”, advirtió.

Contenido patrocinado

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: &#039;Sentí una presión&#039;

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: 'Sentí una presión'

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad