Reconocido rostro de Chilevisión anuncia su embarazo con emotivo registro: “Un amor que crece y crece...”

Este jueves, un conocido rostro de Chilevisión dio a conocer una emotiva noticia a través de sus redes sociales, sorprendiendo a todos sus seguidores.

Cony Capelli reveló con un emotivo video que se convertirá en mamá por primera vez. En la publicación, la participante de Fiebre de Baile escribió que se trata de “un amor que crece y crece” en su vientre.

En conversación con Plan Perfecto, Capelli contó que actualmente tiene tres meses de embarazo y que está muy feliz por esta nueva etapa.

“Yo siempre digo que las cosas más lindas de mi vida las he disfrutado en la intimidad, pero hay cosas que ya no podía seguir ocultando. Tuve náuseas durante la competencia, empecé a vomitar y llegó un punto en que tuve que decirle a la producción. Ellos lo saben hace dos semanas y les tengo que agradecer porque no se filtró”, comentó.

“La verdad es que yo había hablado con mi pololo de comprometernos este año, casarnos el próximo, y teníamos todo un cronograma pauteado porque creo que cuando una pareja se ama se proyecta a futuro, pero la verdad salió todo al revés”, indicó entre risas.

Además, la participante de Fiebre de Baile reveló que llevaba bastante tiempo intentando convertirse en madre junto a su pareja.

“Cuando me enteré fue chistoso porque le decía a mi pareja: ‘Mira mis pechugas, cómo han crecido’, y como los hombres son medios pavos me decía que estaban igual. Hice un test y salió positivo. Él me quedó mirando con una cara de sorprendido. Para mí fue shockeante porque estaba entrando recién a la competencia”, agregó.

Finalmente, Capelli contó que su familia se enteró del embarazo a través del video que publicó en redes sociales, ya que, debido a los ensayos, no había tenido la oportunidad de contárselo personalmente. Además, agradeció el cariño y las muestras de apoyo que ha recibido por parte de sus seguidores.