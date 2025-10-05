;

VIDEO. La emotiva sorpresa que remece la vida Vanesa Borghi y su familia: “Todo lo que siempre soñé”

La animadora utilizó sus redes sociales para compartir la noticia con sus seguidores.

José Campillay

La emotiva sorpresa que remece la vida Vanesa Borghi y su familia: “Todo lo que siempre soñé”

Vanesa Borghi vuelve a ser noticia gracias a un emotivo anuncio que realizó junto a su familia, la cual crecerá una vez más.

A través de sus redes sociales publicó un video junto a su esposo y su hijo, donde se puede ver a la animadora confirmando su embarazo con sus gestos.

Todo lo que siempre soñé y más”, comienza su anuncio a través de Instagram, donde se ve un detrás de cámara de una sesión de fotos familiar.

“Llegaste casi de sorpresa a alegrarnos más aún la vida, ya te amamos bebé. Te esperamos tu mami, papi y hermanito Teo", agrega.

De esta manera, Borghi anuncia que su familia tendrá un nuevo integrante y se espera que con el pasar de las semanas actualice su estado y entregue más noticias.

