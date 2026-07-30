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“Vivo la vida por ti”: el desgarrador y emotivo mensaje que amiga de Ámbar Cornejo le dedicó a seis años de su asesinato

El pasado 29 de julio se cumplieron seis años del crimen contra la joven de 16 años.

Nicolás Lara Córdova

“Vivo la vida por ti”: el desgarrador y emotivo mensaje que amiga de Ámbar Cornejo le dedicó a seis años de su asesinato

En julio de 2020, una noticia conmocionó profundamente a Chile. Ámbar Cornejo fue asesinada por su madre, Denise Llanos, y la pareja de esta, Hugo Bustamante, más conocido como el “asesino del tambor”.

Tras ser enjuiciados y declarados culpables, ambos recibieron la pena de presidio perpetuo calificado, condena que cumplen hasta la actualidad.

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A seis años de este crimen, una de las amigas de Ámbar Cornejo le dedicó un desgarrador y emotivo mensaje para recordarla.

“Realmente he aprendido a vivir con el dolor, un dolor que sigue en mí, pero de a poco va cicatrizando. Fue un episodio muy chocante en mi vida; casi me volví loca”, escribió de entrada.

En la publicación, que acompañó con diversas fotografías junto a Ámbar, continuó su relato recordando las conversaciones que ambas mantenían.

“Desde aquel 29 de julio, mi vida cambió. Fue un proceso muy duro de vivir. Mi niña se me había ido, me la arrebataron de mi lado, y fue gracias a la persona que ella más amó en su vida. Quiero decirte que estoy bien aquí, con altas y bajas como siempre. He logrado cosas que un día conversamos, me he esforzado en muchos ámbitos de la vida. Ahora vivo la vida por ti”, compartió.

“También quiero decirte que te extraño con todo mi corazón. Extraño tus sabias palabras, tu sonrisa, tus abrazos, tu voz, todo de ti. Pero sé que siempre estás en cada paso que doy. Hoy se cumplen seis años desde que partiste al cielo y solo tú sabes cuánto te extraño”, agregó.

Finalmente, cerró la publicación con una emotiva despedida para su amiga.

“Eres el ángel más lindo que pudo llegar al cielo. Gracias por ser parte de mi vida. Sigue abrazándome con el viento. Te amo para siempre, mi Ámbar”, concluyó.

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