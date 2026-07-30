;

El nuevo desaire de Vozinha a Colo Colo

El arquero de Cabo Verde reapareció en sus redes sociales, generando una ola de comentarios entre los hinchas del “Cacique”.

Periodista de Radio ADN desde 2022. Forma parte del equipo de Deportes como redactor web, donde cubre la actualidad del fútbol, tenis y otras disciplinas.Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images / CHANDAN KHANNA

El arribo de Vozinha a Colo Colo sigue en suspenso. El arquero de Cabo Verde tenía programado viajar este jueves a Chile para cerrar su incorporación en el “Cacique”, pero finalmente no abordó el vuelo que tenía programado y puso en alerta a la dirigencia alba.

Ante el retraso en la llegada del guardameta de 40 años, en Blanco y Negro debieron salir a aclarar su situación. Fue Jaime Pizarro, director de la concesionaria, quien aseguró que el fichaje no está caído y explicó que el golero aún no viaja al país debido a asuntos personales y trámites administrativos pendientes.

Revisa también:

ADN

“Hemos mantenido el contacto con su representante, donde se ha solicitado un plazo adicional para resolver algunas situaciones personales y, obviamente, eso se ha acogido, para permitirle cumplir con las necesidades que tenía. Seguramente pronto vamos a tener noticias sobre el itinerario para el viaje”, afirmó Pizarro.

El nuevo desaire de Vozinha a Colo Colo

En medio de las dudas que han surgido sobre su fichaje, el arquero caboverdiano reapareció en sus redes sociales, aunque su publicación no hizo más que aumentar la incertidumbre entre los fanáticos albos.

Mientras el cuerpo técnico de Fernando Ortiz aguarda por su llegada, Vozinha compartió un mensaje en el que escribió: “El mayor trofeo será una inspiración para la próxima generación”, acompañado de una serie de fotografías donde se le ve firmando camisetas y balones a hinchas de su país.

La publicación generó reacciones inmediatas entre los hinchas de Colo Colo, quienes le exigieron respuestas al arquero. “¿A qué hora llegas?”, “Si no quieres llegar a Colo Colo, hazlo saber” y “Espero que seas un hombre de palabra, Vozinha”, fueron algunos de los comentarios de los seguidores albos.

Hasta ahora, el guardameta no ha realizado ninguna publicación ni ha entregado señales respecto de su arribo al Estadio Monumental, pese a que ya han transcurrido seis días desde que Aníbal Mosa confirmó el acuerdo y el club le dio la bienvenida en sus redes sociales.

Contenido patrocinado

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: &#039;Sentí una presión&#039;

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: 'Sentí una presión'

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad