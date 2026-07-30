El arribo de Vozinha a Colo Colo sigue en suspenso. El arquero de Cabo Verde tenía programado viajar este jueves a Chile para cerrar su incorporación en el “Cacique”, pero finalmente no abordó el vuelo que tenía programado y puso en alerta a la dirigencia alba.

Ante el retraso en la llegada del guardameta de 40 años, en Blanco y Negro debieron salir a aclarar su situación. Fue Jaime Pizarro, director de la concesionaria, quien aseguró que el fichaje no está caído y explicó que el golero aún no viaja al país debido a asuntos personales y trámites administrativos pendientes.

“Hemos mantenido el contacto con su representante, donde se ha solicitado un plazo adicional para resolver algunas situaciones personales y, obviamente, eso se ha acogido, para permitirle cumplir con las necesidades que tenía. Seguramente pronto vamos a tener noticias sobre el itinerario para el viaje”, afirmó Pizarro.

El nuevo desaire de Vozinha a Colo Colo

En medio de las dudas que han surgido sobre su fichaje, el arquero caboverdiano reapareció en sus redes sociales, aunque su publicación no hizo más que aumentar la incertidumbre entre los fanáticos albos.

Mientras el cuerpo técnico de Fernando Ortiz aguarda por su llegada, Vozinha compartió un mensaje en el que escribió: “El mayor trofeo será una inspiración para la próxima generación”, acompañado de una serie de fotografías donde se le ve firmando camisetas y balones a hinchas de su país.

La publicación generó reacciones inmediatas entre los hinchas de Colo Colo, quienes le exigieron respuestas al arquero. “¿A qué hora llegas?”, “Si no quieres llegar a Colo Colo, hazlo saber” y “Espero que seas un hombre de palabra, Vozinha”, fueron algunos de los comentarios de los seguidores albos.

Hasta ahora, el guardameta no ha realizado ninguna publicación ni ha entregado señales respecto de su arribo al Estadio Monumental, pese a que ya han transcurrido seis días desde que Aníbal Mosa confirmó el acuerdo y el club le dio la bienvenida en sus redes sociales.