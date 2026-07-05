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Una colección de ensueño: Ignacia Antonia y AK4:20 mostraron su casa y revelaron sus mayores gustos

La pareja abrió las puertas de su hogar en La Divina Comida, donde enseñó el clóset que siempre soñó, la habitación de su hija Amelia y sus colecciones favoritas.

Verónica Villalobos

Una colección de ensueño: Ignacia Antonia y AK4:20 mostraron su casa y revelaron sus mayores gustos

Santiago

La influencer Ignacia Antonia y el cantante urbano AK4:20 fueron parte de un nuevo capítulo de La Divina Comida, donde recorrieron distintos espacios de su casa y compartieron detalles de su vida familiar.

Durante el programa, la pareja mostró la vivienda que remodeló mientras esperaba la llegada de su hija Amelia y recordó cómo vivieron ese proceso. “Fueron nueve meses muy locos, que se me pasaron muy rápido”, comentó la influencer.

Uno de los lugares que más llamó la atención fue la habitación de la niña, que, según explicó Ignacia Antonia, aún no utiliza. “Es la habitación con más amor. Mi hija todavía no duerme aquí, está lista para cuando sea más grande y yo la deje, porque me da miedo”, confesó.

Más adelante, la creadora de contenido presentó el amplio clóset de su dormitorio, asegurando que era uno de sus mayores anhelos. “Este era el clóset que soñaba desde niña. Le dije a él: ‘quiero un clóset gigante’ y me cumplió el sueño”, relató.

ADN
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En ese recorrido, también reveló que las carteras son su “fetiche”, mientras que AK4:20 contó que su mayor debilidad son las zapatillas. “Tengo como ciento y tantos pares”, afirmó el artista, quien agregó que otra de sus pasiones son los perfumes.

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