;

Durarán hasta 10 horas: anuncian cortes de agua en Santiago para este jueves 30 de julio en 5 comunas de la RM

Revisa acá los horarios y los sectores que se verán afectados por la interrupción del servicio.

Sebastián Escares

Durarán hasta 10 horas: anuncian cortes de agua en Santiago para este jueves 30 de julio en 5 comunas de la RM

Durarán hasta 10 horas: anuncian cortes de agua en Santiago para este jueves 30 de julio en 5 comunas de la RM / Agencia Getty

Nuevos cortes de agua afectarán a la capital. Aguas Andinas anunció interrupciones en el suministro para cinco comunas de la región Metropolitana a partir de la tarde de este jueves 30 de julio.

Según lo comunicado por la compañía, se trata de cortes programados para realizar trabajos de: conexión de redes, cambio de válvula, mantención de estación reguladora y ampliación de redes.

Revisa también:

ADN

Cabe señalar que las interrupciones son en sectores acotados de cada comuna, es decir, no afectarán a la totalidad de las mismas.

En algunas zonas de Santiago los cortes de agua se podrían prolongar por hasta 10 horas. A continuación, el detalle:

  • Lo Espejo - Pedro Aguirre Cerda: desde las 15:30 horas hasta las 21:30 horas.
ADN
  • Talagante: desde las 15:00 horas hasta las 22:00 horas.
ADN
  • Quilicura: desde las 15:00 horas de este jueves hasta las 01:00 horas del viernes 31 de julio.
ADN
  • Lo Barnechea: desde las 15:00 horas de este jueves hasta las 01:00 horas del viernes 31 de julio.
ADN

Contenido patrocinado

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: &#039;Sentí una presión&#039;

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: 'Sentí una presión'

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad