Durarán hasta 10 horas: anuncian cortes de agua en Santiago para este jueves 30 de julio en 5 comunas de la RM
Revisa acá los horarios y los sectores que se verán afectados por la interrupción del servicio.
Nuevos cortes de agua afectarán a la capital. Aguas Andinas anunció interrupciones en el suministro para cinco comunas de la región Metropolitana a partir de la tarde de este jueves 30 de julio.
Según lo comunicado por la compañía, se trata de cortes programados para realizar trabajos de: conexión de redes, cambio de válvula, mantención de estación reguladora y ampliación de redes.
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Cabe señalar que las interrupciones son en sectores acotados de cada comuna, es decir, no afectarán a la totalidad de las mismas.
En algunas zonas de Santiago los cortes de agua se podrían prolongar por hasta 10 horas. A continuación, el detalle:
- Lo Espejo - Pedro Aguirre Cerda: desde las 15:30 horas hasta las 21:30 horas.
- Talagante: desde las 15:00 horas hasta las 22:00 horas.
- Quilicura: desde las 15:00 horas de este jueves hasta las 01:00 horas del viernes 31 de julio.
- Lo Barnechea: desde las 15:00 horas de este jueves hasta las 01:00 horas del viernes 31 de julio.
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