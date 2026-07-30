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Arrau pide esperar sumario tras supuestas cirugías a esposa de General Director de Carabineros en hospital institucional

El ministro de Seguridad Pública evitó pronunciarse sobre los procedimientos médicos, argumentando que esos antecedentes están protegidos por ley. La investigación deberá establecer si existieron irregularidades en el financiamiento o eventuales privilegios dentro del Hospital de Carabineros.

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, abordó los cuestionamientos surgidos por cuatro intervenciones quirúrgicas realizadas a Janet Morales Jara, esposa del general director de Carabineros, Marcelo Araya, en el hospital institucional durante un período inferior a tres años.

Según reveló El Mostrador, los procedimientos —una blefaroplastía, una rinoplastía, una abdominoplastía y una cirugía posterior para corregir una cicatriz— son objeto de una investigación interna por la forma en que habrían sido tramitados y financiados.

Funcionarios del recinto sostienen que algunas operaciones de carácter presuntamente estético habrían sido registradas como reconstructivas para acceder a cobertura de Dipreca.

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Ministro Arrau pide esperar sumario

Consultado por el caso, el secretario de Estado señaló que mantiene contacto frecuente con el jefe de Carabineros, pero advirtió que no puede referirse a información clínica particular. “Con el general director Marcelo Araya converso todos los días, varias veces al día, pero usted entenderá que hay que ser muy cuidadoso cuando se habla de antecedentes médicos de personas. Eso está protegido por ley”, afirmó.

Arrau confirmó que existe un proceso administrativo para esclarecer los hechos y llamó a esperar sus conclusiones. “Entiendo que hay un sumario, una investigación, y habrá que esperar el resultado de ello”, sostuvo, agregando que no corresponde que una autoridad política entregue detalles sobre prestaciones médicas individuales.

Ante la consulta sobre si las intervenciones no correspondían a la esposa de la máxima autoridad de Carabineros, reiteró que no cuenta con información para emitir un juicio. “No tengo antecedentes de los procedimientos médicos a los que se someten los pacientes. Eso está protegido por una ley en Chile y no puedo hacerme cargo de ello”, respondió.

Uno de los principales cuestionamientos apunta a que el Hospital de Carabineros mantiene listas de espera para distintas prestaciones, mientras las cirugías habrían favorecido a una carga familiar del alto mando. La indagatoria deberá determinar si existieron irregularidades, eventuales privilegios o un uso improcedente de la cobertura institucional.

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