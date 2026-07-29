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Resultados del Kino que repartió $12.000 millones: números ganadores del sorteo 3259 del miércoles 29 de julio

El tradicional juego de la Lotería de Concepción repartirá un cuantioso premio entre todas las categorías y juegos adicionales del cartón.

Nicolás Lara Córdova

Resultados del Kino que repartió $12.000 millones: números ganadores del sorteo 3259 del miércoles 29 de julio

La noche del miércoles 29 de julio, la Lotería de Concepción realizó un nuevo sorteo del Kino, donde se repartía un cuantioso e histórico pozo acumulado.

Para el sorteo 3259 se alcanzaron los $12.000 millones, luego de que en el sorteo anterior se registraran 13 ganadores a los 13 aciertos y entre los que se repartieron $1.025.686.

Los montos a repartir serán los siguientes:

  • Kino: $7.280 millones
  • Rekino: $980 millones
  • Requete Kino: $460 millones
  • Chao Jefe $2.000.000: $1.200 millones
  • Chao Jefe $3.000.000: $1.080 millones
  • Además, Súper Combo Marraqueta: $1.000 millones
    • 1 Casa
    • 1 SUV
    • Sueldo por 1 millón de pesos por 50 años heredable
    • 1 viaje
  • En cuanto a los premios especiales:
    • 1 camioneta Mitsubishi L200 WORK CR 4×2, más 1 año de combustible diésel o su equivalente a $30.000.000
    • Bono de $20.000.000
  • Por último, el premio al número de cartón:
    • 5 bonos de $1.000.000
  • Finalmente, Club Kino:
    • Bono de $1.000.000

Conoce los números ganadores del sorteo 3259 del Kino

  • Kino: 10, 9, 14, 18, 12, 13, 22, 7, 1, 5, 3, 23, 24, 20
  • Rekino14, 9, 10, 16, 3, 6, 22, 24, 21, 17, 5, 8, 4, 18
  • Requete Kino: 5, 6, 23, 12, 16, 11, 24, 21, 8, 9, 13, 22, 20, 2
  • Chao Jefe $2.000.00010, 9, 15, 20, 16, 1, 19, 21, 3, 4, 2, 22, 18, 25
  • Chao Jefe $3.000.000: 8, 19, 13, 14, 21, 24, 10, 23 ,25, 7, 2, 5, 18, 3
  • Súper Combo Marraqueta14, 21, 5, 7, 6, 19, 8, 1, 22, 13, 4, 23, 20, 16
  • Premios Especiales por un bono de $20.000.000: 12, 16, 9, 17, 21, 5, 8, 7, 25, 24, 14, 20, 18
  • Premios Especiales por una camioneta Mitsubishi L200 Work: 4, 6, 7, 16, 21, 25, 19, 24, 14, 1, 11, 12, 17, 20

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