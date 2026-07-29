Resultados del Kino que repartió $12.000 millones: números ganadores del sorteo 3259 del miércoles 29 de julio
El tradicional juego de la Lotería de Concepción repartirá un cuantioso premio entre todas las categorías y juegos adicionales del cartón.
La noche del miércoles 29 de julio, la Lotería de Concepción realizó un nuevo sorteo del Kino, donde se repartía un cuantioso e histórico pozo acumulado.
Para el sorteo 3259 se alcanzaron los $12.000 millones, luego de que en el sorteo anterior se registraran 13 ganadores a los 13 aciertos y entre los que se repartieron $1.025.686.
Los montos a repartir serán los siguientes:
- Kino: $7.280 millones
- Rekino: $980 millones
- Requete Kino: $460 millones
- Chao Jefe $2.000.000: $1.200 millones
- Chao Jefe $3.000.000: $1.080 millones
- Además, Súper Combo Marraqueta: $1.000 millones
- 1 Casa
- 1 SUV
- Sueldo por 1 millón de pesos por 50 años heredable
- 1 viaje
- En cuanto a los premios especiales:
- 1 camioneta Mitsubishi L200 WORK CR 4×2, más 1 año de combustible diésel o su equivalente a $30.000.000
- Bono de $20.000.000
- Por último, el premio al número de cartón:
- 5 bonos de $1.000.000
- Finalmente, Club Kino:
- Bono de $1.000.000
Conoce los números ganadores del sorteo 3259 del Kino
- Kino: 10, 9, 14, 18, 12, 13, 22, 7, 1, 5, 3, 23, 24, 20
- Rekino: 14, 9, 10, 16, 3, 6, 22, 24, 21, 17, 5, 8, 4, 18
- Requete Kino: 5, 6, 23, 12, 16, 11, 24, 21, 8, 9, 13, 22, 20, 2
- Chao Jefe $2.000.000: 10, 9, 15, 20, 16, 1, 19, 21, 3, 4, 2, 22, 18, 25
- Chao Jefe $3.000.000: 8, 19, 13, 14, 21, 24, 10, 23 ,25, 7, 2, 5, 18, 3
- Súper Combo Marraqueta: 14, 21, 5, 7, 6, 19, 8, 1, 22, 13, 4, 23, 20, 16
- Premios Especiales por un bono de $20.000.000: 12, 16, 9, 17, 21, 5, 8, 7, 25, 24, 14, 20, 18
- Premios Especiales por una camioneta Mitsubishi L200 Work: 4, 6, 7, 16, 21, 25, 19, 24, 14, 1, 11, 12, 17, 20
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