Aguas Andinas confirma reposición total del agua potable tras trabajos en acueducto Paralelo

21 de mayo de 2026 / SANTIAGO A partir del viernes a las 20:00 hrs. varias comunas del sector su de la Santiago, comenzaran un corte de agua programado, que durara 36 horas. FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE / AGENCIAUNO / Sebastian Beltran Gaete

Aguas Andinas informó este domingo la reposición total del suministro de agua potable en las comunas afectadas por la suspensión programada iniciada el viernes 22 de mayo, debido a trabajos de mejoramiento en el acueducto Paralelo, infraestructura clave que abastece a más de 7,5 millones de personas en la Región Metropolitana.

Según explicó la sanitaria, durante la madrugada se registraron incidencias hidráulicas en la fase final de las obras, lo que obligó a retrasar algunas horas el restablecimiento del servicio en las comunas de El Bosque, La Cisterna, San Bernardo, San Miguel y San Ramón, donde la reposición se concretó desde las 12:00 horas.

En tanto, La Granja, La Florida y La Pintana recuperaron el suministro gradualmente desde la 01:00 de la madrugada.

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“Luego de intensas maniobras y un despliegue técnico y humano, hemos podido culminar el restablecimiento del servicio en las cinco comunas restantes”, señaló Eugenio Rodríguez, director de Clientes de Aguas Andinas.

La compañía añadió que mantuvo coordinación permanente con la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), autoridades regionales y municipios, además de operar 72 puntos de abastecimiento alternativo y más de 20 camiones aljibe durante la emergencia.

Aunque el suministro ya fue restablecido en toda la red, la empresa advirtió que algunos sectores podrían experimentar bajas presiones transitorias mientras se normaliza completamente el sistema.