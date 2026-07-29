Abren 1.200 cupos para cursos gratuitos sobre inteligencia artificial (IA): así puedes postular

Una nueva oportunidad de capacitación gratuita se abrió para jóvenes de todo Chile.

Este miércoles comenzaron las postulaciones a Despega Tu Pega, programa que ofrecerá 1.200 cupos para cursos online enfocados en inteligencia artificial (IA), empleabilidad y competencias digitales.

La iniciativa está dirigida principalmente a personas de 25 a 35 años con formación técnica o universitaria que se encuentren desempleadas o subempleadas.

También podrán postular quienes trabajen menos de 40 horas semanales, tengan un empleo informal o reciban menos del 50% de la renta de referencia de su nivel de estudios.

El programa contempla cursos de 50 y 80 horas, donde los participantes aprenderán a utilizar herramientas de la IA, automatizar tareas, prepararse para entrevistas laborales, entre otros.

¿Cómo postular?

Las postulaciones ya están disponibles en www.despegatupega.cl (AQUÍ) para personas con cédula de identidad vigente y residencia en cualquier región del país. La selección se realizará de forma aleatoria debido a que los cupos son limitados.