;

Abren 1.200 cupos para cursos gratuitos sobre inteligencia artificial (IA): así puedes postular

Las capacitaciones ya están disponibles para postulantes de todas las regiones de Chile.

Javiera Rivera

Abren 1.200 cupos para cursos gratuitos con inteligencia artificial: así puedes postular

Abren 1.200 cupos para cursos gratuitos con inteligencia artificial: así puedes postular / RunPhoto

Una nueva oportunidad de capacitación gratuita se abrió para jóvenes de todo Chile.

Este miércoles comenzaron las postulaciones a Despega Tu Pega, programa que ofrecerá 1.200 cupos para cursos online enfocados en inteligencia artificial (IA), empleabilidad y competencias digitales.

La iniciativa está dirigida principalmente a personas de 25 a 35 años con formación técnica o universitaria que se encuentren desempleadas o subempleadas.

También podrán postular quienes trabajen menos de 40 horas semanales, tengan un empleo informal o reciban menos del 50% de la renta de referencia de su nivel de estudios.

Revisa también

ADN

El programa contempla cursos de 50 y 80 horas, donde los participantes aprenderán a utilizar herramientas de la IA, automatizar tareas, prepararse para entrevistas laborales, entre otros.

¿Cómo postular?

Las postulaciones ya están disponibles en www.despegatupega.cl (AQUÍ) para personas con cédula de identidad vigente y residencia en cualquier región del país. La selección se realizará de forma aleatoria debido a que los cupos son limitados.

Contenido patrocinado

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: &#039;Sentí una presión&#039;

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: 'Sentí una presión'

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad