Abren 1.200 cupos para cursos gratuitos sobre inteligencia artificial (IA): así puedes postular
Las capacitaciones ya están disponibles para postulantes de todas las regiones de Chile.
Una nueva oportunidad de capacitación gratuita se abrió para jóvenes de todo Chile.
Este miércoles comenzaron las postulaciones a Despega Tu Pega, programa que ofrecerá 1.200 cupos para cursos online enfocados en inteligencia artificial (IA), empleabilidad y competencias digitales.
La iniciativa está dirigida principalmente a personas de 25 a 35 años con formación técnica o universitaria que se encuentren desempleadas o subempleadas.
También podrán postular quienes trabajen menos de 40 horas semanales, tengan un empleo informal o reciban menos del 50% de la renta de referencia de su nivel de estudios.
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El programa contempla cursos de 50 y 80 horas, donde los participantes aprenderán a utilizar herramientas de la IA, automatizar tareas, prepararse para entrevistas laborales, entre otros.
¿Cómo postular?
Las postulaciones ya están disponibles en www.despegatupega.cl (AQUÍ) para personas con cédula de identidad vigente y residencia en cualquier región del país. La selección se realizará de forma aleatoria debido a que los cupos son limitados.
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