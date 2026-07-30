Lluvia en Santiago: este es el momento exacto en que vuelven las precipitaciones a la RM por nuevo sistema frontal
La Región Metropolitana tendrá una breve pausa antes del regreso de las precipitaciones y el viento. Revisa aquí por cuántas jornadas se extenderá el nuevo evento meteorológico.
La Región Metropolitana atraviesa un breve paréntesis de precipitaciones tras las lluvias registradas a comienzos de semana en Santiago.
Durante este jueves, la capital presentará condiciones más estables, menor nubosidad y temperaturas máximas cercanas a los 18 °C.
Sin embargo, la tregua durará poco: un nuevo sistema frontal volverá a dejar chubascos en la RM durante las próximas horas.
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Según el reporte de Meteored y la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), las precipitaciones regresarían durante la tarde del viernes 31 de julio.
El sistema ingresaría primero por sectores del surponiente de la RM y luego avanzaría hacia el centro de Santiago, el resto del valle y zonas cordilleranas.
El evento llegaría acompañado por un río atmosférico, lo que aportaría mayor humedad y reforzaría las lluvias en la zona central.
Además, se espera un aumento del viento. Los modelos proyectan rachas de hasta 50 km/h en sectores del valle y de hasta 70 km/h en la cordillera metropolitana entre viernes y sábado.
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Cuánta agua podría caer en la RM
De acuerdo con el modelo europeo ECMWF, el centro de Santiago podría recibir entre 5 y 19 milímetros de lluvia durante el viernes.
En sectores precordilleranos, como San José de Maipo, los acumulados podrían ser bastante mayores y acercarse a los 50 milímetros durante esa jornada.
La DMC emitió un aviso por precipitaciones normales a moderadas entre la noche de este jueves y la mañana del domingo, para zonas que van desde Coquimbo hasta Biobío.
El fin de semana también se mantendría inestable. Los modelos anticipan otro pulso de precipitaciones durante el sábado y un nuevo sistema frontal para el domingo, que podría dejar lluvias más importantes.
Así, Santiago podría superar los 30 milímetros de agua caída entre viernes y el cierre de la semana.
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