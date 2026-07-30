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“Ni una pastabasera”: el duro análisis de Sergio Rojas tras video filtrado de feroz golpiza a Fran Maira

“¿Esta es la vida que esa niña quiere llevar?”, cuestionó el conductor de Que te lo digo tras ver el violento registro que apareció esta semana.

Javier Méndez

“Ni una pastabasera”: el duro análisis de Sergio Rojas tras video filtrado de feroz golpiza a Fran Maira

Esta semana el mundo de la farándula recibió un remezón luego de que se diera a conocer un violento episodio en el que se vio involucrada Fran Maira.

Según trascendió en redes sociales, la exchica reality fue golpeada con suma violencia y terminó en un recinto asistencial tras un confuso incidente.

La cantante apareció en una transmisión en vivo, agradeció el apoyo, pero dijo que no podía comentar la situación. Posteriormente, el miércoles por la tarde salieron a la luz varios videos del duro momento.

En uno de los registros se ve cómo se enfrasca en una discusión, mientras que en otros se le aprecia ensangrentada e incluso siendo afirmada en el suelo.

El tema fue parada obligada en los programas de televisión de la tarde, incluyendo Que te lo digo de Zona Latina, donde comentaron sin filtros la compleja situación.

“Sabes que me da pena, me da pena cómo personas pueden llegar a relacionarse con otro tipo de gente tan dañina, tan tóxica, que finalmente es un círculo del cual no puedes salir”, se sinceró Luis Sandoval.

Ahí el conductor Sergio Rojas deslizó un crudo análisis: “Pero Lucho, ahí es cuando digo yo: ¿Por qué esta cabra llega a eso? Es una cabra bonita, el papá es su mánager, tiene estudios, un buen trabajo, buena voz. ¿Por qué llegamos a esto? ¿Cómo tú te vas a juntar con alguien que te puede dejar en esas condiciones?”.

De inmediato sumó: “Te digo algo, ni una pastabasera”.

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Por su parte, Fanny Mazuela, que también estuvo presente en el panel, planteó la necesidad de que alguien “le abra los ojos” a la joven. “Esta chica está muy sola, eso es lo que yo veo desde afuera”, sostuvo.

“Yo lo encuentro realmente lamentable, y lo digo con todo cariño, esto va para toda la gente en sus casas: quien se acuesta con niños amanece mojado y quien se acuesta con narcos amanece baleado, y así suma y sigue con todos los ejemplos habidos y por haber. ¿Esta es la vida que esa niña quiere llevar?”, cuestionó.

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