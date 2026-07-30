O’Higgins afrontará este jueves uno de los partidos más importantes de su temporada cuando reciba a Boca Juniors por la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana. Tras caer por 1-0 en Argentina, el conjunto rancagüino necesita ganar en El Teniente para revertir la serie y conseguir el paso a los octavos de final.

En la antesala de este trascendental encuentro, la ciudad de Rancagua mostró un fuerte respaldo al “Capo de Provincia”. Más de 30 establecimientos educacionales permitieron que sus alumnos asistieran a clases con la camiseta de O’Higgins.

La iniciativa fue impulsada por la Corporación Municipal de Rancagua y contó con la participación de profesores, asistentes de la educación y funcionarios de distintos colegios de la comuna.

A través de sus redes sociales, la Corporación Municipal difundió diversos registros de estudiantes y docentes vistiendo los colores del club rancagüino, acompañados de mensajes de aliento para el equipo antes de enfrentar a Boca Juniors.

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