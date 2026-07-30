Canciller y negociación arancelaria con EE. UU.: “Aquí el que gana no es el que golpea más fuerte la mesa”

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, abordó las negociaciones que mantiene Chile con Estados Unidos por el aumento de aranceles y aseguró que el objetivo del Gobierno es conseguir mejores condiciones para los productos nacionales.

Según explicó, las conversaciones se encuentran activas y podrían extenderse hasta fines de agosto.

El canciller evitó responder directamente a las críticas formuladas por el embajador estadounidense en Chile, Brandon Judd, contra algunos ministros del Gobierno. En cambio, destacó que el representante diplomático participó y colaboró durante la reciente visita de autoridades chilenas a Washington.

Canciller descarta desorden y fija plazo para la negociación

“Tenemos una negociación que probablemente tiene que terminar de aquí a fines de agosto, y estamos trabajando línea por línea, producto por producto, para conseguir y ampliar lo que ya hemos conseguido”, afirmó el secretario de Estado.

Ante las distintas opiniones expresadas por ministros del gabinete respecto de los aranceles, Pérez Mackenna negó que exista descoordinación en el Ejecutivo. “Aquí puede haber muchas opiniones, pero las negociaciones las lleva la Cancillería. Nosotros estamos muy ordenados y tenemos un equipo estupendo, con gran experiencia de décadas negociando tratados de libre comercio”, sostuvo.

El ministro también planteó que la estrategia no pasa por elevar el tono de las declaraciones, sino por respaldar técnicamente cada solicitud chilena. “Aquí el que gana no es el que golpea más fuerte la mesa, sino el que se sienta con cabeza fría, con los números y con el respaldo de la industria a negociar punto por punto”, señaló.

Finalmente, Pérez Mackenna no se pronunció respecto a enviar una carta de protesta hacia Estados Unidos o un llamado al orden para los ministros que han cuestionado públicamente los argumentos utilizados para aplicar los gravámenes. “Nosotros estamos concentrados en una negociación, y para estar negociando hay que estar sentado en la mesa”, concluyó.