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Unión Española pierde a una de sus figuras por un mes

Según información de ADN Deportes, Mitchell Wassene sufrió una fractura que lo dejará al margen de al menos cinco partidos.

Carlos Madariaga

Unión Española pierde a una de sus figuras por un mes

Unión Española pierde a una de sus figuras por un mes / Instagram @UEOficial

En Unión Española no todo es alegría luego de haberse impuesto el pasado lunes a Deportes Recoleta en el inicio de la segunda rueda de la Primera B.

Los hispanos se ubicaron sextos en la tabla, a siete puntos del líder, Cobreloa, pero sufrieron un duro golpe en el futuro a corto plazo del club.

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Esto porque una de las figuras del equipo, Mitchell Wassenne, sufrió una lesión en una de las últimas jugadas del partido, donde se había despachado con un gol.

Según información de ADN Deportes, el ex Concon National sufrió una fractura al chocar con su pie derecho a un rival al despejar el balón, cuestión que le provocó la lesión en el dedo gordo.

Ante esto, el diagnóstico tendrá a Mitchell Wassenne por al menos un mes fuera de las canchas, cuestión que dejará al volante al margen de los juegos contra Magallanes, Deportes Antofagasta, Deportes Puerto Montt, San Marcos de Arica y Cobreloa, pudiendo recién volver, quizás, a finales de agosto, cuando enfrenten a Colo Colo por Copa Chile.

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