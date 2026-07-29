Vozinha llegará este jueves a Chile para firmar por Colo Colo, tal como lo confirmó Aníbal Mosa, quien tras una nueva junta de accionistas de Blanco y Negro, volvió a referirse al fichaje del portero caboverdiano.

“Vozinha estaría viajando mañana en la mañana desde Madrid a Santiago, llegando a eso de las 20:00 horas”, dijo el presidente de los albos.

“El entrenador tuvo una conversación con él, le dijo que lo estamos esperando. Jaime Pizarro y Daniel Morón también hablaron con él. Yo también, así que estamos todos contentos y esperando a que llegue”, agregó el empresario.

Con el portero a solo horas de aterrizar en Chile, cada vez surgen más preguntas sobre cómo fue posible convencerlo para jugar en Colo Colo, luego de su boom internacional tras jugar el Mundial 2026. Así lo explicó Mosa.

“No es una cosa de Aníbal Mosa, es Colo Colo, son los 101 años de historia, los 10 millones de hinchas; es el país entero, el equipo social más grandes. Entonces, lo que uno tiene que hacer es dar un empujoncito”, aseguró el timonel del “Cacique”.

“La historia de Colo Colo ayuda mucho para que los jugadores sean cautivados por esta maravillosa institución, que tiene su arraigo en su gente y el mayor potencial en sus hinchas, de Arica a Magallanes”, continuó.

Además, también respondió a quienes creen que traer al arquero de Cabo Verde, se estaría cortando el crecimiento de Gabriel Maureira. “Nosotros somos de la idea que Gabriel va a crecer con Vozinha. Gabriel tiene contrato hasta 2029 con nosotros, está llamado a los preolímpicos, a La Roja Sub 20. Creo que aquí lo que va a ganar Gabriel va a ser en experiencia. Si hubiéramos traído un arquero de 25 años ahí sí estaríamos tapando a Maureira, pero cuando traemos a un jugador de la edad de Vozinha y por el tiempo que viene, creo que ese aprendizaje le va a servir mucho a Gabriel. No lo vamos a tapar, es un proyecto de la institución”, aseguró Mosa.