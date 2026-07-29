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Acusan a reconocida estrella de Hollywood por conducta sexual delictiva y agresión contra cuatro mujeres

El vocalista de “30 Seconds to Mars” también fue acusado en un nuevo documental de la BBC.

Nicolás Lara Córdova

Acusan a reconocida estrella de Hollywood por conducta sexual delictiva y agresión contra cuatro mujeres

Acusan a reconocida estrella de Hollywood por conducta sexual delictiva y agresión contra cuatro mujeres / Kate Green

En las últimas horas, la BBC estrenó un documental en el que expone una serie de acusaciones por presunta conducta sexual delictiva y agresiones contra mujeres que involucran a una conocida estrella de Hollywood.

En la producción, la cadena británica presenta denuncias contra Jared Leto, quien habría mantenido un comportamiento sexual inapropiado con cuatro mujeres.

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De acuerdo con lo informado por la BBC, los hechos habrían ocurrido entre 2002 y 2016, cuando el actor tenía entre 30 y 40 años.

Las denunciantes acusan a Leto de agresión sexual, presunta violación de una menor de edad y de utilizar un lenguaje sexualmente explícito e inapropiado con adolescentes.

Una de las mujeres relató a la BBC que fue agredida en el baño de un motel cuando tenía 17 años.

La cadena asegura haber revisado fotografías y mensajes que respaldarían los relatos de las denunciantes, además de recopilar testimonios de amigos y familiares que corroboran parte de sus versiones.

Asimismo, la BBC señaló que intentó contactar a Jared Leto para conocer su versión de los hechos, pero que el actor no respondió a las acusaciones.

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