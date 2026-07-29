Acusan a reconocida estrella de Hollywood por conducta sexual delictiva y agresión contra cuatro mujeres / Kate Green

En las últimas horas, la BBC estrenó un documental en el que expone una serie de acusaciones por presunta conducta sexual delictiva y agresiones contra mujeres que involucran a una conocida estrella de Hollywood.

En la producción, la cadena británica presenta denuncias contra Jared Leto, quien habría mantenido un comportamiento sexual inapropiado con cuatro mujeres.

De acuerdo con lo informado por la BBC, los hechos habrían ocurrido entre 2002 y 2016, cuando el actor tenía entre 30 y 40 años.

Las denunciantes acusan a Leto de agresión sexual, presunta violación de una menor de edad y de utilizar un lenguaje sexualmente explícito e inapropiado con adolescentes.

Una de las mujeres relató a la BBC que fue agredida en el baño de un motel cuando tenía 17 años.

La cadena asegura haber revisado fotografías y mensajes que respaldarían los relatos de las denunciantes, además de recopilar testimonios de amigos y familiares que corroboran parte de sus versiones.

Asimismo, la BBC señaló que intentó contactar a Jared Leto para conocer su versión de los hechos, pero que el actor no respondió a las acusaciones.