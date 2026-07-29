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Aníbal Mosa desmiente un posible fichaje de Colo Colo: “Está completamente descartado”

El presidente de Blanco y Negro también abordó una eventual oportunidad de traer a Carlos Palacios.

Javier Catalán

Fotos: Agencia Uno | Águilas Monumental

Fotos: Agencia Uno | Águilas Monumental

Colo Colo sigue moviendo hilos en el mercado de pases para cumplir el deseo de Fernando Ortiz de reforzar el plantel, donde nombres se acercan, pero también otros se descartan.

El pasado lunes te contamos en ADN Deportes que, desde México, medios y periodistas revelaban que Víctor Dávila está prácticamente cerrado para ser nuevo jugador del “Cacique”, pero lejos de aquella realidad, este lunes, Aníbal Mosa lo desmintió y aseguró que el jugador del América no llegará al Estadio Monumental.

“No es una opción. Nosotros no estamos pensando en traer jugadores que están lesionados para que se vengan a recuperar a Colo Colo. Está completamente descartado”, dijo el presidente de Blanco y Negro.

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Otros de los nombres que ha sido vinculado al plantel albo los últimos meses es el de Carlos Palacios, quien no ha tenido sus mejores temporadas en Boca Juniors. Mosa también abordó su situación, en esta ocasión, sin descartarlo de inmediato.

“Nada, no puedo decir nada. Lo mismo que decía con respecto a Jordhy Thompson y Diego Valdés. Carlos es un excelente jugador, un hombre que salió de la casa, pese a que no nació futbolísticamente aquí, pero es un jugador muy querido. Mientras tenga contrato con otro equipo yo no me voy a referir a ello”, afirmó el dirigente.

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