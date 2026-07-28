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VIDEO. “Hay que cargar con eso para bien”: refuerzo de Unión Española explica su llamativo nombre

Nicolás Anelka Valencia acompañó a su nuevo equipo en la victoria ante Deportes Recoleta.

Carlos Madariaga

Álvaro Choupay

“Hay que cargar con eso para bien”: refuerzo de Unión Española explica su llamativo nombre

“Hay que cargar con eso para bien”: refuerzo de Unión Española explica su llamativo nombre / Instagram @ueoficial

En la jornada de ayer lunes, por el cierre de la fecha 17 de la Primera B, Unión Española se impuso 2-1 a Deportes Recoleta.

En las tribunas del Santa Laura estuvo acompañando a sus nuevos compañeros uno de los refuerzos invernales del equipo, el volante Nicolás Anelka Valencia.

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“Sabíamos que jugaban bien, se agrupan bien, pero trabajamos con eso en la semana, veníamos con confianza y entrenamientos intensos, se vio reflejado en el partido”, comentó en la zona mixta el jugador de 25 años, quien viene del Chicó de su país natatal.

“Venía jugando, con ritmo. Obviamente, acá se maneja otra intensidad aquí y estamos colocándonos a punto para conseguir lo más rápido posible”, recalcó quien tiene a su hermano, Jhojan Valencia, en el fútbol chileno y con muchas recomendaciones de su padre, Manuel Valencia, quien fuera campeón con Santiago Wanderers en 2001.

“Siempre tengo mucha comunicación con él, nos dio este deporte desde pequeño, siguiéndolo. Nos habló mucho de cómo era el fútbol acá, que tuviera cuidado y no me relajara, que acá el fútbol es muy físico”, dijo, junto con abordar el hecho de tener tan particular nombre, en clara alusión al exdelantero francés.

Mi padre era muy fanático del jugador, por eso me puso ese nombre. En el fútbol colombiano me llamaban mucho por mi segundo nombre. Es un nombre muy bonito, fue un jugador muy importante en su época y hay que cargar con eso para bien (...) La mayoría me dice Nico, pero no me molesta que me llamen por el otro nombre”, cerró Nicolás Anelka Valencia ante las consultas de ADN Deportes.

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