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AUDIO. Experto en el FIFA Gate y el futuro de Sergio Jadue: “Puede pedir que se cancele su veredicto, no habría ni sentencia ni nada en su contra”

En diálogo con ADN Deportes, el periodista Ken Bensinger, quien ha seguido el desarrollo de la investigación judicial, no descarta que el expresidente de la ANFP termine sin ser sancionado con cárcel.

Carlos Madariaga

Eduardo Figueroa

Ken Bensinger en ADN Deportes

Ken Bensinger en ADN Deportes

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Sergio Jadue volvió a la palestra pública esta semana luego que el decimotercer Juzgado de Garantía de Santiago decretase el sobreseimiento de su causa por los delitos de apropiación indebida y tributarios que se le imputaban en Chile.

Todo pues la justicia estimó que, a más de 10 años de lo denunciado, la causa se considera prescrita.

Sin embargo, en ese contexto, la duda está respecto del futuro legal del expresidente de la ANFP en Estados Unidos, donde completará 11 años como parte de la investigación en la cual él se entregó ante el FBI por su participación en el FIFA Gate.

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Aunque se ha determinado su responsabilidad en el proceso, ya se han acumulado 16 postergaciones de la sentencia en contra del calerano. “No es normal tener tanta prórroga en recibir una condena, pero en el caso del FIFA Gate se ha vuelto muy normal. Los abogados de Jadue piden prórrogas y se las conceden. Eso es a petición de los fiscales, les conviene para tener personas con tal de que pudieran atestiguar. No es una habilidad de Jadue, sino por cómo ha evolucionado el caso”, explicó, en diálogo con ADN Deportes, el periodista Ken Bensinger, quien se ha especializado en esta persecusión legal y conoce el caso como nadie.

El FIFA Gate sigue abierto como caso, pero tiene un carácter muy distinto del pasado. No ha habido juicios desde 2023. En los últimos meses vimos que dos condenas fueron anuladas a petición de la justicia norteamericana. Sin un fiscal que quisiera seguir los cargos, no había otra opción. Ante esto, otros condenados están pidiendo lo mismo, como Juan Ángel Napout”, explicó, abordando un escenario en que Sergio Jadue termine sin pisar la cárcel.

“Jadue no ha hecho nada oficial, pero está muy atento a lo que pasa y está evaluando la situación. En el caso que la jueza cancele los veredictos contra otros condenados, van a pedir también lo mismo. Él no lo ha pedido todavía. Si se anula, no habrá sentencia ni nada, y la justicia norteamericana tendría que devolver el dinero que pagó a Jadue y a los demás”, enfatizó.

Existe también la posibilidad de que no pueda escapar y que a futuro, no sabemos cuándo, reciba su sentencia, aunque no podemos saber cuál es su sentencia. Puede no pasar un día en la cárcel o quizá un año, o dos”, cerró Ken Bensinger en ADN Deportes.

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